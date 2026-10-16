Kuşadası’nda atık yönetiminde yapay zeka dönemi

Kuşadası Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete alınan Akıllı Atık Toplama Sistemi ile konteynerlerin doluluk oranlarını ve çevreye bırakılan atıkları dijital ortamda takip ediyor. Yapay zeka ve görüntü işleme teknolojilerinden yararlanan sistem, temizlik çalışmalarının daha planlı, hızlı ve çevreye duyarlı biçimde yürütülmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Sistem nasıl çalışıyor:

Kent genelinde Temizlik İşleri Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan tüm konteynerler, sistem sayesinde tek bir merkezden ve bir canlı harita üzerinden anlık olarak izleniyor. Mahallelerin atık toplama sınırları ve konteynerlerin mevcut durumları dijital ortamda görülebiliyor; elde edilen veriler doğrultusunda saha çalışmaları ihtiyaçlara göre planlanıyor. Böylece ekipler ve araçlar, sahadaki önceliklere göre yönlendirilebiliyor.

Araç içi kameralar ve görüntü işleme:

Atık toplama araçlarına yerleştirilen yapay zeka destekli kameralar, konteynerlerin doluluk oranlarını toplama sırasında analiz ediyor ve güzergah planlamasında kullanılıyor. Bu sayede gereksiz seferler azalıyor, yakıt tüketimi düşüyor ve karbon salımının azaltılması mümkün hale geliyor. Sistem ayrıca konteynerlerin dışına bırakılan moloz, eski eşya ve bahçe atıklarını görüntü işleme ile tespit ediyor.

Sahadan gelen görüntülü bildirimler doğrultusunda problemli noktalar hızla belirleniyor ve ekipler doğru bölgeye yönlendiriliyor; böylece çevre ve görüntü kirliliğine yol açan atıklara müdahale süresi kısalıyor.

Hedefler ve beklenen kazanımlar:

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yeni sistemle yalnızca atık toplama sürecini iyileştirmeyi değil, çevre ve halk sağlığının korunması, doğal kaynakların verimli kullanımı ve kentte yaşam kalitesinin yükseltilmesini de hedefliyor. Akıllı Atık Toplama Sistemi ile daha akıllı planlama, etkin saha yönetimi ve çevreye duyarlı hizmet anlayışı bir arada yürütülüyor.

Veriye dayalı yönetim anlayışıyla yürütülen çalışmaların, daha temiz sokaklar, yaşanabilir sahiller ve sürdürülebilir bir kent hedefine katkı sağlaması bekleniyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ, YAPAY ZEKA DESTEKLİ AKILLI ATIK TOPLAMA SİSTEMİ İLE KONTEYNERLERİN DOLULUK ORANLARINI VE ÇEVREYE BIRAKILAN ATIKLARI DİJİTAL ORTAMDA TAKİP EDEREK TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI DAHA VERİMLİ HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYOR.