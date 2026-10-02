Kuşadası'nda işletmelere yönelik fiyat ve etiket denetimleri yoğunlaşıyor

Denetimlerde kontrol edilen noktalar:

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Aydın Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gelen şikayetler üzerine kent genelinde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Denetimler; restoran, market, kafeterya, manav ve elektronik eşya satan mağazaları kapsadı.

Ekipler, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fiyat etiketi bulunup bulunmadığını ve kasa ile raf fiyatları arasında fark olup olmadığını kontrol etti. Ayrıca ürünlerin üretim yeri, ayırt edici özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı ve etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğu titizlikle incelendi.

Denetim süreci ve tespitler:

Yapılan kontrollerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmeler hakkında idari yaptırım uygulandı. Tespit edilen uygunsuzlukların temelinde etiketleme eksiklikleri ve kasa ile raftaki fiyat farklılıkları yer aldı. Bu tür ihlallerin hem tüketici güvenini zedelediği hem de haksız rekabete yol açtığı değerlendirildi.

Belediyenin açıklaması ve takip:

Kuşadası Belediyesi yetkilileri denetimlerin aralıksız ve yoğun şekilde süreceğini belirtti. Yetkililer, kurumlar arası iş birliği ve şikayet hattının denetimlerin etkinliğini artırdığını vurguladı. Tüketicilere, ürün etiketlerini kontrol etmeleri ve şüpheli uygulamaları CİMER veya belediyeye bildirmeleri çağrısı yapıldı.

Denetimler, tüketici haklarının korunması ve piyasa şeffaflığının sağlanması amacıyla devam edecek; belediye, mevzuata aykırı uygulamalara karşı kararlı bir tutumun sürdürüleceğini ifade etti.

KUŞADASI BELEDİYESİ AYDIN TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİ İLE BİRLİKTE KENT GENELİNDE FAALİYET GÖSTEREN TİCARİ İŞLETMELERE YÖNELİK KAPSAMLI BİR DENETİM YAPTI.