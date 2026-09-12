Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Süt tesislerinde anahtar teslim dönemi yatırımcıların tercihi oluyor

STK Makina, süt tesislerinde mühendislikten devreye almaya uzanan anahtar teslim modelin yatırımcılara zaman ve operasyonel verimlilik sağladığını söyledi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Süt tesislerinde anahtar teslim dönemi yatırımcıların tercihi oluyor

anahtar teslim yaklaşımı sektörde öne çıkıyor:

Süt ve süt ürünleri sektöründe yeni tesis yatırımlarında geleneksel, parça parça makine alımı yerini daha kapsamlı bir modele bırakıyor. STK Makina yetkilileri, yatırımcıların artık yalnızca ekipman fiyatına değil; kapasite planlaması, proses tasarımı, montaj ve satış sonrası desteğin tümüne bakarak karar verdiğini aktarıyor.

Bu değişimin merkezinde, tesis içinde ekipmanların birbiriyle uyumlu çalışmasının gerekliliği bulunuyor. Parçalar ayrı ayrı iyi olsa da, bütünsel uyum sağlanmadığında işletmede koordinasyon sorunları ve ek maliyetler yaşanabiliyor. Bu nedenle işletmeler, sorumluluğun tek bir merkezde toplandığı anahtar teslim çözümlere yöneliyor.

uzman görüşü: sektör ve yatırımcı beklentileri:

STK Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli, süt sektöründe prosesin aşamalarının birbirine doğrudan bağlı olduğunu belirterek, 'Bir üretim tesisinin verimli çalışması için makinelerin tek tek iyi olması yeterli değil. Bütün sistemin birbiriyle uyumlu çalışması gerekiyor' diyor. Tecelli ayrıca, makinenin tesiste nasıl konumlanacağı, diğer ekipmanlarla etkileşimi, kapasite artırım imkanları ve satış sonrası destek gibi unsurların yatırımın toplam maliyetini belirlediğine dikkat çekti.

uygulama ve yatırımcılara yararları:

Anahtar teslim model; mühendislikten üretime, montajdan devreye almaya kadar sürecin tek bir çözüm ortağı tarafından yönetilmesini sağlıyor. Bu yaklaşım, yatırım süresini kısaltıyor, koordinasyon maliyetlerini azaltıyor ve üretim başlamadan önce proses optimizasyonuna imkan tanıyor. STK Makina bu modeli benimseyerek özellikle orta ölçekli ve büyüme hedefindeki süt işletmelerinin yatırım kararlarında kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Tecelli, önümüzdeki dönemde sektörün bu bütüncül yaklaşıma daha fazla ilgi göstereceğini ve anahtar teslim projelerin yatırımcılar açısından tercih edilirliğinin artacağını öngörüyor. Sonuç olarak, süt tesislerindeki yeni yatırım dönemi, yalnızca makine alımından ziyade entegre ve sorumluluğun netleştiği projeler ekseninde şekilleniyor.

STK MAKİNA YÖNETİM KURULU BAŞKANI SABRİ TECELLİ.

STK MAKİNA YÖNETİM KURULU BAŞKANI SABRİ TECELLİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Prensesin adını taşıyan göçmen leylek karaman’da ölü bulundu
images

Thy filosuna Düzköy adı: bakan Uraloğlu'nun doğduğu ilçe uçağa verildi
images

Afyonkarahisar'da okul güvenliğine odaklanan yeni eğitim yılı hazırlıkları
images

Hızlı kötüleşme sepsis işareti olabilir: hangi belirtiler ciddiye alınmalı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Van’da okula dönüş telaşı: çanta ve boya stoklarında azalma yaşanıyor

Eskipazar OSB'de üretim ve lojistik altyapısı hız kazanıyor

Palamut bolluğu Zonguldak tezgahlarında fiyatlara nefes aldırdı

Hakkari'de 3 bin 500 rakımlık Berçelan Yaylası'nda su hattı onarımına zorlu müdahale

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı