Süt tesislerinde anahtar teslim dönemi yatırımcıların tercihi oluyor

anahtar teslim yaklaşımı sektörde öne çıkıyor:

Süt ve süt ürünleri sektöründe yeni tesis yatırımlarında geleneksel, parça parça makine alımı yerini daha kapsamlı bir modele bırakıyor. STK Makina yetkilileri, yatırımcıların artık yalnızca ekipman fiyatına değil; kapasite planlaması, proses tasarımı, montaj ve satış sonrası desteğin tümüne bakarak karar verdiğini aktarıyor.

Bu değişimin merkezinde, tesis içinde ekipmanların birbiriyle uyumlu çalışmasının gerekliliği bulunuyor. Parçalar ayrı ayrı iyi olsa da, bütünsel uyum sağlanmadığında işletmede koordinasyon sorunları ve ek maliyetler yaşanabiliyor. Bu nedenle işletmeler, sorumluluğun tek bir merkezde toplandığı anahtar teslim çözümlere yöneliyor.

uzman görüşü: sektör ve yatırımcı beklentileri:

STK Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli, süt sektöründe prosesin aşamalarının birbirine doğrudan bağlı olduğunu belirterek, 'Bir üretim tesisinin verimli çalışması için makinelerin tek tek iyi olması yeterli değil. Bütün sistemin birbiriyle uyumlu çalışması gerekiyor' diyor. Tecelli ayrıca, makinenin tesiste nasıl konumlanacağı, diğer ekipmanlarla etkileşimi, kapasite artırım imkanları ve satış sonrası destek gibi unsurların yatırımın toplam maliyetini belirlediğine dikkat çekti.

uygulama ve yatırımcılara yararları:

Anahtar teslim model; mühendislikten üretime, montajdan devreye almaya kadar sürecin tek bir çözüm ortağı tarafından yönetilmesini sağlıyor. Bu yaklaşım, yatırım süresini kısaltıyor, koordinasyon maliyetlerini azaltıyor ve üretim başlamadan önce proses optimizasyonuna imkan tanıyor. STK Makina bu modeli benimseyerek özellikle orta ölçekli ve büyüme hedefindeki süt işletmelerinin yatırım kararlarında kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Tecelli, önümüzdeki dönemde sektörün bu bütüncül yaklaşıma daha fazla ilgi göstereceğini ve anahtar teslim projelerin yatırımcılar açısından tercih edilirliğinin artacağını öngörüyor. Sonuç olarak, süt tesislerindeki yeni yatırım dönemi, yalnızca makine alımından ziyade entegre ve sorumluluğun netleştiği projeler ekseninde şekilleniyor.

STK MAKİNA YÖNETİM KURULU BAŞKANI SABRİ TECELLİ.