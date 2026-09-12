Kuşadası'nda okullarda yeni dönem öncesi kapsamlı hijyen ve ilaçlama çalışması

Kuşadası Belediyesi okulları yeni döneme hazırlıyor

Kuşadası Belediyesi, kent genelindeki eğitim kurumlarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılına hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. 14 Eylül'de ders başı yapacak öğrenciler için yürütülen program kapsamında belediye, okullarda önce temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi; ardından ilaçlama çalışması başlattı.

Çalışmanın kapsamı:

İlaçlama, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda uygulanıyor. Ekipler, okulların giriş kapıları, koridorlar, sınıflar, laboratuvarlar, yemekhane, spor salonu ve tuvalet gibi ortak kullanım alanlarını öncelikli olarak hedef alıyor. Müdürlük, ilaçlama sonrasında gerekli hijyen kontrol ve takiplerini de gerçekleştiriyor.

Yerel yönetimin okullarla ilişkisi:

Kuşadası Belediyesi, eğitim kurumlarının sorun ve taleplerine yakından ilgilenildiğini belirterek, yapılacak bakım ve onarım taleplerini de kayıt altına alıyor. Yapılan çalışmayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden okul yöneticileri, uygulama için belediyeye teşekkür etti. Belediye yetkilileri, sürecin öğrencilerin sağlığını ve eğitim ortamının hijyenik koşullarını önceliklendirerek yürütüldüğünü vurguladı.

Bu uygulama, kent genelinde eğitim kurumlarının sağlıklı bir başlangıç yapmasına katkı sağlamayı amaçlıyor ve okulların yeni döneme güvenli, temiz bir ortamda başlaması için planlı şekilde devam edecek.

KUŞADASI’NDA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ İLK, ORTA VE LİSE DÜZEYİNDEKİ OKULLARDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARININ ARDINDAN İLAÇLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.