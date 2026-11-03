Kuşlara yem verdiğimiz cennet hurması köyün ekonomisini değiştirdi

Amasya'nın Çiğdemlik köyünde bir zamanlar kimsenin toplamadığı, kuşlara yem olarak verilen cennet hurması şimdi köyün en önemli gelir kalemlerinden biri haline geldi. Köyde 'sarı altın' olarak anılan meyve, bahçelerde yoğunluk kazandı ve pazarda dikkat çekmeye başladı.

hasat ve kurutma:

Çiğdemlik'te yaklaşık bin500 dekarlık alanda cennet hurması ağaçları yer alıyor. Üreticiler merdivenle tırmanarak ağaçların yüksek dallarından meyveleri koparıyor; ürünler bahçelerden toplanıp ya yaş olarak satılıyor ya da soyulup iplere dizilerek, katkı maddesi olmadan doğal ortamda kurutuluyor. Köyde kurutulmuş hurmanın yaşından daha çok değer gördüğü vurgulanıyor.

Sonbahar meyvesi olarak pazarlarda ve manavlarda tezgâhlara çıkan taze hurmalara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Üreticiler, hasadın nispeten az iş gücü ve düşük maliyetle yürütülebilmesini üretimin yaygınlaşmasının temel nedenleri arasında sayıyor.

köy ekonomisinde rolü:

Çiğdemlik köyü muhtarı Mustafa Kurt, üretimin tarihçesine değinerek şu bilgileri aktardı: "Köylerinde yaklaşık 100 yıl önce dikilen bir ağaçtan çoğaltılan cennet hurması meyvelerinin son 30 yıldır değer gördüğünü belirten Çiğdemlik köyü muhtarı Mustafa Kurt, "30 yıl önceye kadar kimse toplamayıp kuşlara yem ediyordu. Çünkü önemi bilinmiyordu. Pazarı yoktu. Şimdilerde köyün geçim kaynağı oldu. Hurma kurutma tesisi yapabilirsek geliri 3’e katlayabiliriz" dedi.

Muhtar Kurt, geçen yıl ağaçların zirai don nedeniyle verim veremediğini hatırlatarak, "Geçen yıl hurmaya hasret kalmıştık. Bu yıl bol. Kirazın, elmanın maliyeti çok. Hurma ise birkaç ilaçlamayla sezona hazırlanıyor. Cennet hurması köyümüzün gidişatını değiştirdi" ifadelerini kullandı.

Köyde yaşayan üreticilerden Ahmet İnce de ekonomik faydayı şu sözlerle özetledi: "Köydeki arazilerin yarıdan fazlası hurma ağacı oldu. Çünkü diğer meyvelere oranla masrafı az. Satışı da kolay. Bu yıl kalitesi yüksek. Kilosu 20 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. İnşallah üreticilerimiz emeğinin karşılığını bulur".

Yakın zamanda bir kurutma tesisi kurulması halinde ürünlerin katma değerinin artacağı, köydeki hane gelirlerinin yükselme potansiyelinin bulunduğu belirtiliyor. 100 hanelik köyde hurma üretiminin artışı, hem tarımsal çeşitliliği hem de kırsal ekonomideki dönüşümü yansıtıyor.

Üreticiler, hasat döneminde teknik destek ve pazarlama imkanlarının geliştirilmesi halinde gelir artışının daha belirgin olacağını söylüyor. Şimdilik cennet hurmasının hem taze hem kuru hali köyde ve yöre pazarlarında alıcı buluyor.

AMASYA'DA BİR KÖYDE 30 YIL ÖNCEYE KADAR KİMSENİN TOPLAMAYIP KUŞLARA YEM ETTİĞİ CENNET HURMASI MEYVESİ ŞİMDİLERDE EN ÖNEMLİ GEÇİM KAYNAĞI OLDU.