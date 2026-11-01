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Kütahya antika pazarında zamana meydan okuyan bakır imbik ilgi çekiyor

Kütahya Antika Pazarı'nda sergilenen el yapımı 24 kg bakır imbik, geleneksel gül suyu üretimini anlatıyor ve antika koleksiyoncularının ilgisini çekiyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kütahya antika pazarında zamana meydan okuyan bakır imbik ilgi çekiyor

Kütahya Antika Pazarı'nda sergilendi:

Kütahya Antika Pazarı'nda ziyaretçilerin dikkatini çeken büyük boy bakır imbik, tamamı el yapımı olarak üretilmiş ve 24 kilogram ağırlığında. Standta bulunan parça, hem geçmiş üretim yöntemlerini gözler önüne seriyor hem de bakır işçiliğinin seçkin örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

gül suyu üretim yöntemi:

Ürünü pazarda tanıtan Beydullah Aybay, imbikin Isparta'dan getirildiğini belirterek geleneksel üretim sürecini paylaştı. Anlatıma göre gül yaprakları imbik içine yerleştiriliyor, kapağı kapatılarak alt bölümde ateş yakılıyor; ısınmayla ortaya çıkan buhar boru aracılığıyla başka bir kaba aktarılıyor ve bu yöntemle gül suyu elde ediliyor. Aybay, benzer yöntemlerin 1930-1940'lı yıllardan itibaren kullanıldığını ve bazı yerlerde hâlâ sürdüğünü ifade etti.

satış, fiyat ve ilgi:

Eski tip manuel çalışma sistemi ve büyük boyutuyla dikkat çeken imbik, antika koleksiyoncuları ile geleneksel üretim tekniklerine ilgi duyan ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Aybay, parçayı 40 bin liradan satışa sunduklarını belirterek Isparta'dan getirdiklerini ve taliplisi olması halinde satışa sunacaklarını söyledi. İmbiğin sergilenmesi, hem tarihe dair somut bir örnek sunuyor hem de bakır eşyaya koleksiyon değeri kazandırıyor.

Kütahya Antika Pazarı'ndaki bu tür parçalar, geçmişin zanaat ve üretim pratiklerine dair merakı canlı tutmaya devam ediyor.

KÜTAHYA ANTİKA PAZARI&#039;NDA SERGİLENEN BÜYÜK BOYUTLU BAKIR İMBİK, PAZARI ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ...

KÜTAHYA ANTİKA PAZARI'NDA SERGİLENEN BÜYÜK BOYUTLU BAKIR İMBİK, PAZARI ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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