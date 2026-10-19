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Kütahya Belediyespor Manisa'dan tek sayı farkla galip

Kütahya Belediyespor, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde Manisa Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanan çekişmeli maçta Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 70-69 yenerek deplasmandan galip döndü.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kütahya Belediyespor Manisa'dan tek sayı farkla galip

maç özeti:

Türkiye Basketbol 2. Ligi maçında Kütahya Belediyespor ile Manisa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Manisa Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanan mücadele baştan sona çekişmeye sahne oldu.

Karşılaşmayı 70-69 skorla kazanan Kütahya Belediyespor, son ana kadar süren yoğun mücadele sonucunda deplasmandan önemli bir galibiyetle ayrıldı. Her iki takım da galibiyet için baskılı oyun sergiledi; maç boyunca savunma ve ritim arayışları belirleyici oldu.

kulüpten açıklama:

Kütahya Belediyespor yönetimi yapılan açıklamada sporcuları, yönetim kurulunu ve teknik ekibi ortaya koydukları mücadele ve azim nedeniyle tebrik etti. Kulüp, ligin kalan bölümünde takıma başarı dileğinde bulundu ve bu galibiyetin moral kaynağı olmasını temenni etti.

KÜTAHYA BELEDİYESPOR MANİSA DEPLASMANINDA TEK SAYIYLA KAZANDI

KÜTAHYA BELEDİYESPOR MANİSA DEPLASMANINDA TEK SAYIYLA KAZANDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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