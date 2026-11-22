restorasyonun gidişatı:

Kütahya’nın tarihi eğitim kurumu Kütahya Lisesinde yürütülen restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. İlk etapta eylül ayında tamamlanması planlanan işlerin, süreç içinde ortaya çıkan ilave işler nedeniyle uzadığı; çalışmaların 27 Aralık civarında bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

neden uzadı ve ek işler:

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, restorasyon sürecinde karşılaşılan ek işlerin süreyi etkilediğini vurguladı. Yılmaz, süreci şöyle anlattı: "Normal şartlarda eylül ayında bitecekti o. Restorasyon işi biraz sıkıntılı bir iş. Ben yıllarca inşaatla uğraştığımı söylemiştim. Bakım, onarım ve restorasyon çok farklı. Bakım onarımda bir açıyorsunuz hesaplanmadığınız bir şey daha çıkıyor. Bir şey daha çıkıyor, bir şey daha çıkıyor, bir şey daha çıkıyor. Şimdi ara tatile bitirebilir miyiz dedik ama şimdi sonuna iyice yaklaştılar. Ekstra çıkan işler ekstra para demek biliyorsunuz."

uygulama yaklaşımı ve beklenti:

Yılmaz ayrıca yüklenici firmanın restorasyonu sıradan bir inşaat işi gibi yürütmediğini, işin büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü söyledi. "Restorasyon da sağ olsunlar normal inşaat gibi değil. Böyle bir ressam edasıyla yapıp gayet güzel çalışmalar yapıyorlar," diyen Yılmaz, yıl sonuna doğru çalışmanın tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

Süreç tamamlandığında tarihi yapının yeniden eğitim hayatına kazandırılması hedefleniyor; kent merkezindeki önemli eğitim yapılarından biri olarak Kütahya Lisesi’nin, restorasyonun sona ermesiyle birlikte kullanımına tekrar açılması planlanıyor.

KÜTAHYA LİSESİ’NİN RESTORASYON ÇALIŞMALARININ 27 ARALIK’TA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR.