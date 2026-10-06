Kütahya müzesi 62 bin 701 eseriyle kadim medeniyetin kapılarını açıyor

Vali incelemesi:

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Müzesi'nde yaptığı incelemenin ardından müzenin kalite ve mimarisine vurgu yaptı. Işın, müzenin uzun süredir devam eden inşaat ve düzenleme sürecinin tamamlandığını, ortaya çıkan eserin Avrupa standartlarını aratmayacak nitelikte olduğunu belirtti.

Vali Işın, müzedeki eser sayısına ilişkin olarak burada 62 bin 701 tarihi eserin bulunduğunu, bunların arasında teşhir edilenlerin sayısının ise 3 bin 300 olduğunu söyledi ve kalan eserlerin muhafaza edildiğini açıkladı.

Müzenin kronolojisi ve sergilenen eserler:

Müze koleksiyonu, Kütahya'nın zengin tarihini kronolojik bir perspektifle ziyaretçiye sunuyor. Işın, kentin geçmişinin 6 bin yıl öncesine kadar izlenebildiğini ifade ederek Frigyalılar, Asurlular, Hititler, Romalılar, Selçuklular, Germiyanoğulları, Osmanlı Cihan Devleti ve Cumhuriyet dönemine ait eserlerin müzede yer aldığını belirtti.

Bu kapsamlı dönem yelpazesi, kentin farklı uygarlıklar boyunca şekillenen yaşam tarzı ve üretim biçimlerini sergileme imkânı sunuyor; ziyaretçilere kent tarihinin katmanlarını görme olanağı sağlanıyor.

Müzenin teşhir anlayışı ve gelecek hedefleri:

Işın, müzenin modern ve çağdaş yöntemlerle hazırlandığını ve teşhir edildiğini vurguladı. Müzenin, Kütahya'nın kültürel mirasını koruma ve tanıtma görevini üstlendiğini, saklı hazinelerin gün ışığına çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Kazıların sürdüğünü belirten Vali Işın, kazılarda ortaya çıkabilecek kıymetli eserlerin de müzede sergilenerek halkın ve araştırmacıların erişimine sunulacağını söyledi. Müzenin kent tanıtımına katkı sağlayacak önemli bir merkez olması hedefleniyor.

Müzenin açılışı ve inceleme programına Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç ile bazı il protokolü üyeleri katıldı. Vali Işın, müzenin il ve ülke için hayırlı olmasını temenni ederek Kütahya'nın bir tarih ve turizm şehri olması yolunda daha büyük adımlar atılacağını kaydetti.

KÜTAHYA'NIN TARİHİ YENİ MÜZESİNDE 62 BİN 701 TARİHİ ESER SERGİLENİYOR