Uğur Mumcu Caddesi'nde mahalle şenliği: çocuklar oyunla, cadde türkülerle canlandı

Uğur Mumcu Caddesi'nde mahalle şenliği coşkusu

Çorum Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Caddesi'nde düzenlenen mahalle şenliği, çocuklara yönelik etkinlikler ve akşam konseriyle sokakta renkli görüntüler oluşturdu. Minikler için hazırlanan oyun alanları ve atölye çalışmaları, ailelerin yoğun ilgisini çekti ve cadde boyunca hareketli bir atmosfer oluştu.

çocuk etkinlikleri ve cadde atmosferi:

Etkinlik programı gün batımında başlayan ve öncelikle çocuklara ayrılan bölümlerle devam etti. Aktivitelerde minikler çeşitli oyunlara katıldı, yüz boyama ve el işi atölyelerinde keyifli zaman geçirdi. Sokakta kurulan stantlar ve oyun alanları, çevredeki esnafın da desteğiyle mahalle sakinlerini bir araya getirdi.

türk halk müziği konseri ve katılım:

Akşam saatlerinde sahneye çıkan sanatçılar Türk Halk Müziği ezgilerini seslendirdi; sevilen türküler vatandaşlar tarafından sık sık eşlik edildi. Program, cadde esnafı ve mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla sokakta samimi ve sıcak bir konser atmosferi yarattı.

Etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sır, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye yetkilileri gece boyunca katılımcılarla sohbet ederek organizasyonun amacının mahalle bağlarını güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Dudu Sır, etkinlik dolayısıyla Dr. Halil İbrahim Aşgın'a mahalle sakinleri adına teşekkür etti ve bu tür organizasyonların yerel dayanışmayı artırdığını belirtti. Başkan Aşgın da cadde esnafı ve katılımcılara gösterdikleri ilgi için teşekkür ederek, "İyi ki böylesine güzel bir şehrin hizmetkârıyız, iyi ki sizler gibi güzel hemşehrilerime hizmet ediyorum" sözlerini paylaştı.

Gecede sahne alan sanatçılara çiçek takdim edilmesiyle program son buldu; etkinlik, mahalle yaşamına canlılık katarken katılımcılar arasında olumlu dönüşler aldı.

ÇORUM BELEDİYESİ TARAFINDAN UĞUR MUMCU CADDESİ’NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENİRKEN, MAHALLE SAKİNLERİ VE ESNAF TÜRK HALK MÜZİĞİ EZGİLERİYLE KEYİFLİ BİR AKŞAM YAŞADI.