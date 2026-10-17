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Kütahya OSB'den işverenlere mevzuat eğitimi: yükümlülükler ve risklerin yönetimi

Kütahya OSB'nin düzenlediği eğitimde Avukat Ender Kızılray, iş sözleşmeleri, çalışma süreleri, iş kazaları ve Yargıtay kararları çerçevesinde işveren yükümlülüklerini anlattı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kütahya OSB'den işverenlere mevzuat eğitimi: yükümlülükler ve risklerin yönetimi

eğitimin amacı ve düzenlenişi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü tarafından yürütülen OSB Akademi programı kapsamında gerçekleştirilen eğitim, işletmelerin mevzuata uyum süreçlerini desteklemek ve çalışanların mesleki yetkinliklerini artırmak amacıyla düzenlendi. Programın hedefi; işverenlerin yasal sorumlulukları, olası hukuki riskler ve uygulamada dikkat edilmesi gereken usuller hakkında bilinçlendirme sağlamak olarak açıklandı.

eğitimin kapsamı ve temel konular:

Eğitime konuşmacı olarak katılan Avukat Ender Kızılray, bireysel iş hukukunun temel kavramlarından başlayarak katılımcılara kapsamlı bir çerçeve sundu. Sunumda; iş sözleşmesi türleri, işçi ve işverenin karşılıklı hak ve yükümlülükleri, asıl işveren-alt işveren ilişkileri ve sözleşme hazırlama süreçleri detaylandırıldı.

Ayrıca iş sözleşmelerinin feshi ile ilgili; geçerli neden ile haklı nedenle fesih ayrımı, işe iade davaları ve ibraname düzenlenmesine ilişkin yasal süreçler ayrıntılı biçimde ele alındı. Katılımcılara, uygulamada sıkça karşılaşılan uyuşmazlıklarda izlenecek hukuki yollar ve sözleşme maddelerinin pratik etkileri aktarıldı.

çalışma süreleri, izinler ve cezai şartlar:

Programda çalışma süreleri, esnek çalışma uygulamaları, fazla mesai uygulamaları, hafta tatili ve genel tatillerde çalışma ile ara dinlenmeleri üzerine açıklamalar yapıldı. Yıllık izin hakları, rekabet yasağı ve eğitim karşılığı cezai şart gibi konu başlıkları da örnek olaylar ve mevzuat referanslarıyla değerlendirildi.

iş kazaları ve işveren sorumlulukları:

Eğitimin önemli bir bölümünü iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili işveren yükümlülükleri oluşturdu. Bu alanda işverenlerin cezai sorumlulukları, maddi ve manevi tazminat davaları ile mevzuata aykırılık halinde uygulanabilecek idari ve hukuki yaptırımlar detaylandırıldı.

Yargıtay içtihatları çerçevesinde iş ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların nasıl değerlendirildiği örnek kararlarla katılımcılara aktarıldı; amaç, uygulamada riskleri minimize edecek ve mevzuata uygun davranışı teşvik edecek yaklaşımlar geliştirilmesiydi.

Kütahya OSB Müdürlüğü, sanayi kuruluşlarının kurumsal yetkinliklerini güçlendirmek ve mevzuata uyum bilincini artırmak amacıyla OSB Akademi bünyesindeki eğitim faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi.

KÜTAHYA OSB’DE İŞ HUKUKU VE İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ EĞİTİMİ

KÜTAHYA OSB’DE İŞ HUKUKU VE İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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