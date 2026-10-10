Kütahya OSB'den mesleğe hazırlık: öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Kütahya OSB'de öğrenciler için İSG eğitimi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü, TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimlerini başlattı. İlk gün programı Kütahya OSB Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi ve farklı sınıf seviyelerinden öğrenciler programa katıldı.

Eğitimin kapsamı ve vurguları:

Açılış konuşmasını yapan Kütahya OSB Bölge Müdürü Tunahan Ergin, 9. sınıfa yeni başlayan öğrencilere başarı dileklerini iletti ve üst sınıflardaki öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılı için temennilerde bulundu. Ergin, mesleki eğitimin sanayi ile bütünleşmesinin önemine dikkat çekerek, TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin nitelikli iş gücü yetiştirmedeki rolünü vurguladı ve kurumun üretim kapasitesi ile sunduğu imkânlara değindi.

Eğitimi veren Kütahya OSB Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi Süleyman Güneş, katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği kültürünün önemi, çalışma ortamlarında karşılaşılabilecek riskler, iş kazalarının önlenmesi ve güvenli çalışma alışkanlıklarının kazandırılması konularında bilgilendirme yaptı. Öğrencilere, mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı bilinçli davranmanın önemi aktarıldı.

Katılım ve programın devamı:

Programa özellikle 9. sınıf öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği bildirildi. Eğitimler, öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce gerekli İSG bilincine sahip olmalarını sağlamayı amaçlıyor ve önümüzdeki günlerde farklı öğrenci gruplarının katılımıyla devam edeceği açıklandı. Etkinlik, hem okul hem de OSB tarafında mesleki eğitimin sanayi ihtiyaçlarıyla eşleştirilmesi yönünde bir adım olarak değerlendirildi.

Gerçekleştirilen eğitim, öğrencilere yalnızca mevzuata ilişkin bilgiler sunmakla kalmayıp, uygulamalı örnekler ve günlük iş süreçlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlar üzerinden risk farkındalığı oluşturmaya odaklandı. Bu yaklaşım, hem iş kazalarının azaltılması hem de mezunların iş hayatına daha hazırlıklı başlaması açısından önem taşıyor.

KÜTAHYA OSB’DE ÖĞRENCİLERE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ