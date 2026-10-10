Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Kütahya OSB'den mesleğe hazırlık: öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Kütahya OSB, TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vererek risk bilinci ve güvenli çalışma alışkanlığı oluşturmayı amaçlıyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kütahya OSB'den mesleğe hazırlık: öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Kütahya OSB'de öğrenciler için İSG eğitimi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü, TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimlerini başlattı. İlk gün programı Kütahya OSB Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi ve farklı sınıf seviyelerinden öğrenciler programa katıldı.

Eğitimin kapsamı ve vurguları:

Açılış konuşmasını yapan Kütahya OSB Bölge Müdürü Tunahan Ergin, 9. sınıfa yeni başlayan öğrencilere başarı dileklerini iletti ve üst sınıflardaki öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılı için temennilerde bulundu. Ergin, mesleki eğitimin sanayi ile bütünleşmesinin önemine dikkat çekerek, TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin nitelikli iş gücü yetiştirmedeki rolünü vurguladı ve kurumun üretim kapasitesi ile sunduğu imkânlara değindi.

Eğitimi veren Kütahya OSB Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi Süleyman Güneş, katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği kültürünün önemi, çalışma ortamlarında karşılaşılabilecek riskler, iş kazalarının önlenmesi ve güvenli çalışma alışkanlıklarının kazandırılması konularında bilgilendirme yaptı. Öğrencilere, mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı bilinçli davranmanın önemi aktarıldı.

Katılım ve programın devamı:

Programa özellikle 9. sınıf öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği bildirildi. Eğitimler, öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce gerekli İSG bilincine sahip olmalarını sağlamayı amaçlıyor ve önümüzdeki günlerde farklı öğrenci gruplarının katılımıyla devam edeceği açıklandı. Etkinlik, hem okul hem de OSB tarafında mesleki eğitimin sanayi ihtiyaçlarıyla eşleştirilmesi yönünde bir adım olarak değerlendirildi.

Gerçekleştirilen eğitim, öğrencilere yalnızca mevzuata ilişkin bilgiler sunmakla kalmayıp, uygulamalı örnekler ve günlük iş süreçlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlar üzerinden risk farkındalığı oluşturmaya odaklandı. Bu yaklaşım, hem iş kazalarının azaltılması hem de mezunların iş hayatına daha hazırlıklı başlaması açısından önem taşıyor.

KÜTAHYA OSB’DE ÖĞRENCİLERE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

KÜTAHYA OSB’DE ÖĞRENCİLERE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bodrum'da mutfak atıkları evde bokashiyle dönüşüyor
images

Gaziantep Kolej Vakfı 63 yıldır ortak eser olarak ışık tutuyor
images

Kernek külliyesi öğrencileri hedefe hazırlanıyor: 200 kişilik sınav destek progr...
images

Zihnin şampiyonu: 11 yaşindeki Ömer Selim Köksal MEMORIAD'da Türkiye ikincisi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Habipler'de İETT otobüsünün kontrolden çıkışı duvara çarptı

Edremit Güre sahilinde 13 binden fazla kişiyle dünya rekoru denemesi

Kastamonu'da şap tehdidi: canlı hayvan pazarları süresiz kapatıldı

Turan idealinin açılış kapısı: Türkiye-Azerbaycan kardeşliği

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Soma'da göçük sonrası iş güvenliği ve hesap sorulması çağrısı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı