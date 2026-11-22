Toplantının odağı:

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen kabulde, Ankara’dan gelen heyetle kentin ekonomik kalkınma öncelikleri ve yatırım fırsatları ele alındı. Meclis Salonu’nda yapılan görüşmede yeni seçilen oda yönetimine başarı dilekleri iletildi ve Kütahya’nın öncelikli sektörleri üzerine karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

Öne çıkan proje ve hedefler:

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat görüşmede Kütahya Kalkınma Raporu, Girişimcilik Hızlandırma Programı ve NİGDEP Projesi hakkında bilgi verdi. Argat, kent sanayisinin çeşitlendirilmesi ve nitelikli iş gücünün geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, sağlık endüstrileri alanındaki yatırım çabalarını anlattı. Ayrıca savunma sanayisinin de Kütahya’nın yatırım gündeminde yer alması gerektiğini belirtti ve sürdürülebilirlik ile kültürel endüstrilerin tanıtım katkılarına dikkat çekti.

İş birliği ve katılımcılar:

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı DBKM Ticaret Uzmanı Ünal Okumuş, Avukat Kemal Cihan, Aşiyan Ajans sahibi Ahmet Yılmaz ve çok sayıda bürokrat ile sivil toplum temsilcisi katıldı. Katılımcılar sırayla kendilerini tanıtarak görev alanları ve Kütahya’ya ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı. Argat, Ankara’da görev yapan bürokratlarla önümüzdeki dönemde hangi alanlarda iş birliği yapılabileceğinin değerlendirilmesi ve buna yönelik bir yol haritası oluşturulmasının önemini vurguladı.

Görüşmeye katılan isimler arasında Hasan Ali Çetin, Batuhan Eroğlu, Yaşar Aydoğdu, Emine Vural Kandil, Aysel Erkuran, Semih Akyıldız, Seda Sülün Kılınç, Muhammet Kılınç, Ahmet Taha Arayan, Hüseyin Durmuş, Ahmet Alperen Öztürk, Ahmet Yılmaz, Hediye Irmak, Kemal Erdem, Şeref Erdem, Erdem Ersoy, Mustafa Serhat Gayret, Hülya Erkuran, Rabia Secem Yılmaz, Meryem Okumuş, Mustafa Karaman, Kübra Dağ, Enes Dağ, Fatih Canbaz, Rümeysa Banu Canbaz, Abdullah Koyuncu ve Ahmet Yılmaz yer aldı.

Ziyaret, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (KUTSO), ANKARA'DAN GELEN HEYETİ AĞIRLADI