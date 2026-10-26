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Kütahya ziyaretinde emniyetin çalışma ve koordinasyonu masaya yatırıldı

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Kütahya'da Vali Musa Işın ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek kentteki emniyet çalışmalarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kütahya ziyaretinde emniyetin çalışma ve koordinasyonu masaya yatırıldı

Kütahya programı:

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kütahya programı kapsamında ilk olarak valilikte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Valilikteki görüşme:

Ziyaret kapsamında Vali Musa Işın makamında kabul etti. Valilik makamında gerçekleşen görüşme sırasında Fidan, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Kabulde Kütahya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Vedat Kültür ile İl Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan da hazır bulundu. Vali Işın, ziyaret için Fidan’a teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ziyareti:

Programın devamında Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarete Vali Musa Işın da eşlik etti ve girişte tören mangası selamlandı. Ardından makamda yürütülen görüşmede Vali Işın ile Fidan, İl Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan ile bir araya gelerek kentteki emniyet teşkilatının çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerde, kurum temsilcileri arasındaki koordinasyon ve yerel güvenlik uygulamalarının durumuna ilişkin bilgi alışverişi öne çıktı. Toplantı ve incelemeler sırasında kent genelinde yürütülen çalışmaların etkinliği üzerinde duruldu.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN’DAN KÜTAHYA’DA ZİYARETLER

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN’DAN KÜTAHYA’DA ZİYARETLER

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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