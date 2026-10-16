Kütahya'da araç artışı ülke ortalamasının gerisinde kaldı

Kütahya'da otomobil sayısındaki değişim

TÜİK'in 2015-2025 dönemine ilişkin verileri, Kütahya'da otomobil sayısının son on yılda arttığını ancak bu artışın Türkiye geneliyle kıyaslandığında daha ılımlı kaldığını gösteriyor. Kentteki yükseliş, ülke ortalamasının gerisinde kalarak bölgesel dinamizme dair ipuçları veriyor.

Artış oranları ve ülke karşılaştırması:

Verilere göre 2015-2025 döneminde Kütahya'da otomobil sayısı %34,4 artış kaydederken, Türkiye genelindeki artış %64,1 oldu. İki oran arasındaki fark 29,7 puan olarak hesaplanıyor; bu da Kütahya'daki artışın ülke ortalamasının yaklaşık 1,9 kat altında kaldığını ortaya koyuyor.

Taşıt dağılımı ve temel rakamlar:

Kütahya'da trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 294.030 olarak bildirildi. Bu taşıtlar arasında ilk sırada 132.875 adetle otomobiller yer alıyor. Otomobilleri takip eden diğer önemli gruplar ise 77.143 motosiklet ve 38.392 traktör şeklinde sıralanıyor.

Ortaya çıkan tablo, Kütahya'da araç sayısının artış eğiliminde olduğunu onaylarken, bu artışın hızının ülke genelindeki yükselişin oldukça altında kaldığını vurguluyor. Türkiye geneli ile karşılaştırma, kentteki araçlaşma dinamiklerinin farklılığına işaret ediyor ve önümüzdeki dönem için bölgesel ulaşım planlaması açısından dikkate alınması gereken bir veri sunuyor.

KÜTAHYA'DA OTOMOBİL SAYISI SON 10 YILDA YÜZDE 34,4 ARTIŞ GÖSTERİRKEN, TÜRKİYE GENELİNDEKİ ARTIŞ YÜZDE 64,1 OLARAK KAYDEDİLDİ.