Dolar 49,5224 +0,11%
Euro 55,8103 +0,50%
Bist 11.694,02 -3,12%
Altın Gram 6.695,28 +0,84%
EUR/USD 1,1265 +0,39%
Brent Petrol 105,81 -0,10%
--°

Kütahya'da araç artışı ülke ortalamasının gerisinde kaldı

TÜİK verilerine göre 2015-2025 döneminde Kütahya'da otomobil sayısı %34,4 artarken Türkiye ortalaması %64,1 oldu; fark 29,7 puan.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kütahya'da araç artışı ülke ortalamasının gerisinde kaldı

Kütahya'da otomobil sayısındaki değişim

TÜİK'in 2015-2025 dönemine ilişkin verileri, Kütahya'da otomobil sayısının son on yılda arttığını ancak bu artışın Türkiye geneliyle kıyaslandığında daha ılımlı kaldığını gösteriyor. Kentteki yükseliş, ülke ortalamasının gerisinde kalarak bölgesel dinamizme dair ipuçları veriyor.

Artış oranları ve ülke karşılaştırması:

Verilere göre 2015-2025 döneminde Kütahya'da otomobil sayısı %34,4 artış kaydederken, Türkiye genelindeki artış %64,1 oldu. İki oran arasındaki fark 29,7 puan olarak hesaplanıyor; bu da Kütahya'daki artışın ülke ortalamasının yaklaşık 1,9 kat altında kaldığını ortaya koyuyor.

Taşıt dağılımı ve temel rakamlar:

Kütahya'da trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 294.030 olarak bildirildi. Bu taşıtlar arasında ilk sırada 132.875 adetle otomobiller yer alıyor. Otomobilleri takip eden diğer önemli gruplar ise 77.143 motosiklet ve 38.392 traktör şeklinde sıralanıyor.

Ortaya çıkan tablo, Kütahya'da araç sayısının artış eğiliminde olduğunu onaylarken, bu artışın hızının ülke genelindeki yükselişin oldukça altında kaldığını vurguluyor. Türkiye geneli ile karşılaştırma, kentteki araçlaşma dinamiklerinin farklılığına işaret ediyor ve önümüzdeki dönem için bölgesel ulaşım planlaması açısından dikkate alınması gereken bir veri sunuyor.

KÜTAHYA&#039;DA OTOMOBİL SAYISI SON 10 YILDA YÜZDE 34,4 ARTIŞ GÖSTERİRKEN, TÜRKİYE GENELİNDEKİ ARTIŞ...

KÜTAHYA'DA OTOMOBİL SAYISI SON 10 YILDA YÜZDE 34,4 ARTIŞ GÖSTERİRKEN, TÜRKİYE GENELİNDEKİ ARTIŞ YÜZDE 64,1 OLARAK KAYDEDİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa iş dünyasında yeni dönem: BTSO'da devir teslim
images

KOSGEB destekleriyle işletmeler 2,5 milyon TL'ye kadar büyüyebilir
images

Kangal'da sanayi ve gençlik enerjisiyle kalkınma hedefi: STSO başkanı Zeki Özdem...
images

2027 bütçesi: eğitim en büyük payı alırken öncelik kentsel dönüşüm ve sosyal des...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Havza'da hafızlık kursu ve müftülük binası inşaatında son aşama

Bursa iş dünyasında yeni dönem: BTSO'da devir teslim

Afetlerde ilk müdahaleyi yapacak ekip akreditasyon için zorlu eğitimden geçiyor

Gıda güvenliği için 220 işletmede eş zamanlı et denetimi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı