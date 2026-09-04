Kütahya'da bedelli erlerin eğitim yolculuğu ant töreniyle tamamlandı

törenin akışı:

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törende 2026-6B tertip bedelli erler eğitimlerinin son aşamasını tamamlayarak ant içti. Tören, sancağın tanıtılmasıyla başladı; katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Eğitimlerini başarıyla bitiren erler, törenin ilerleyen bölümünde Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Ant içme anı, askerlik sürecinin önemli bir dönüm noktası olarak törene katılanlar tarafından izlendi.

katılımcılar ve kapanış:

Törene Hava Kuvvetleri Eğitim Komutanı Korgeneral Ergin Dinç, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, askeri erkan ile erlerin aileleri ve yakınları katıldı. Yetkililer, törensel usullerin ve disiplinin vurgulandığı konuşmalar yaptı.

Program, erlerin yemin etmesinin ardından gerçekleştirilen etkinliklerle son buldu; tören ailelerin ve askeri erkanın birlikte izlediği bir kapanışla tamamlandı.

KÜTAHYA'DA BEDELLİ ERLER YEMİN TÖRENİYLE EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI