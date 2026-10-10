Kütahya'da camide gençlik buluşmasıyla manevî bağlar güçlendi

programın içeriği:

Kütahya'da, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler cami ortamında bir araya getirildi. Programa TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı ve buluşma öğle namazı sırasında gerçekleştirildi.

Etkinlikte amaç, gençlerin camilerle olan bağlarını güçlendirmek ve onların manevi değerlerle doğrudan temas etmelerine olanak sağlamak olarak açıklandı. Katılımcılar namazın ardından sohbet ve kısa bir programla bir arada vakit geçirdi.

müftü yardımcısının sohbeti ve vurgular:

Programa katılan İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez, gençlerle bir araya gelerek haftanın anlam ve önemine dair sohbet etti. Üzülmez, konuşmasında gençlerin cami hayatına katılımının teşvik edilmesinin önemine dikkat çekti ve bildirilen amaç doğrultusunda gençlerle görüş alışverişinde bulundu.

Sohbetin içeriğinde, camilerin toplumsal ve manevi yaşamdaki rolü, gençlerin bu ortamlarda kazandıkları disiplin ve aidiyet duygusu üzerinde duruldu. Program, öğrencilerin sorularına verilen cevaplar ve karşılıklı etkileşimlerle devam etti.

müftülükten teşekkür mesajı:

Kütahya Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen okul müdürü ve öğretmenlere teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca etkinliğe yoğun ilgi gösteren öğrencilere şükran sunuldu ve benzeri etkinliklerin gençlerin manevi gelişimine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Program, katılımcılar arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve camilerin gençler için erişilebilir bir buluşma mekânı olma niteliğini pekiştirmeyi hedefleyen kısa ama yoğun bir etkinlik olarak tamamlandı.

KÜTAHYA’DA ÖĞRENCİLER CAMİDE BULUŞTU