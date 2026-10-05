Kütahya'da cep saatinden duvar saatine uzanan 25 yıllık sessiz tutku

Kütahya'da bir merak 25 yılda koleksiyona dönüştü

Kütahya'da yaşayan Mustafa Arslan'ın saatlere olan ilgisi yaklaşık 25 yıl önce cep saatleriyle başladı ve zaman içinde Osmanlı döneminden 1950-1960'lı yıllara uzanan büyük bir koleksiyona dönüştü. Arslan, cep, kol, masa ve duvar saatlerini bir araya getirerek hem koleksiyonerlerin hem de vatandaşların ilgisine sunuyor.

Başlangıçta sadece cep saatlerine yoğunlaşan Arslan, yıllar içinde farklı tür ve dönemlerden parçalar toplamaya başladı. Koleksiyon; Osmanlı dönemine ait gümüş ve altın kaplama cep saatlerinin yanı sıra 1950 ve 1960'lı yıllara ait kadın ve erkek saatlerini de içeriyor.

Koleksiyonun dönemleri:

Koleksiyonda özellikle Osmanlı dönemine ait saatler önemli bir yer tutuyor. Arslan, bu döneme ait gümüş ve altın kaplama cep saatlerini sergide öne çıkarıyor. Ayrıca 50-100 yıllık aralığa giren erkek ve kadın kol saatleri, otomatik mekanizmalar, masa ve duvar saatleri koleksiyonun diğer önemli bileşenlerini oluşturuyor.

Arslan, geçmiş dönemlerde teknolojik imkanların kısıtlı olduğuna işaret ederek insanların zamanı takip etmek için saatleri günlük yaşamın bir parçası olarak kullandıklarını dile getiriyor. Koleksiyonda yer alan bazı saatlerin seyahat eden kişiler tarafından taşınmak amacıyla kullanıldığı, bu sayede dönemin yaşam biçimi hakkında da ipuçları verdiği belirtiliyor.

Sergileme, ziyaretçi ilgisi ve paylaşım:

Koleksiyonun sayısı arttıkça Arslan, eserleri sadece evinde saklamanın yeterli olmadığını düşünerek bu parçaları halkın da görmesine açtı. Kendisi, koleksiyonu evde depolamanın yetersiz kaldığını; kutularda bekleyen saatleri sergileyerek ziyaretçilere göstermeyi tercih ettiğini söylüyor.

Ziyaretçiler saatler hakkında sorular soruyor, Arslan bildiklerini paylaşıyor; bilmediği ayrıntıları ise koleksiyonerlerden veya meraklılardan öğreniyor. Bu etkileşim, koleksiyonun bir gösteriden öte bilgi ve deneyim paylaşımına dönüşmesini sağlıyor.

Arslan koleksiyonunda zaman zaman satın alma veya takas teklifleriyle karşılaştığını ifade ediyor. Ancak saatleri toplama amacının ticari kazanç olmadığını, bunun bir hobi ve kişisel merak olduğunu vurguluyor. Zaman içinde koleksiyonerliğin kendisi için adeta vazgeçilemez bir uğraş haline geldiğini söylüyor.

Arslan, geçmişte sahip olamadığı veya ulaşamadığı saatleri bugün koleksiyonuna katarak sergilediğini ve farklı dönemlere ait bu saatleri gelecek nesillerin de görmesine imkan sağlamayı amaçladığını belirtiyor. Koleksiyon, hem mekanik saat tarihinin izlerini taşıyor hem de Kütahya'da yerel merakın bir örneğini oluşturuyor.

Kütahya'da 25 yıllık saat tutkusu koleksiyona dönüştü