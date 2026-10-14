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Kütahya'da erişkin SMA hastasında risdiplam dönemi başladı

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde erişkin bir SMA hastasına günlük oral risdiplam tedavisi başlandı; erişim ve bakımda yeni adım.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kütahya'da erişkin SMA hastasında risdiplam dönemi başladı

Kütahya'da erişkin SMA hastasına risdiplam uygulaması

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Gönül Akdağ'ın görev aldığı süreç kapsamında, erişkin bir Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastasına ilk kez risdiplam tedavisi başlatıldı. Uygulama, kentteki erişkin SMA hastalarının güncel tedavi seçeneklerine ulaşması bakımından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Tedavinin işleyişi ve hedefleri:

Risdiplam, ağız yoluyla günlük verilen bir ilaç olup, hedefi hastalarda fonksiyonel SMN protein miktarını artırmaktır. Türkiye'de geri ödeme kapsamında bulunan bu tedavi, SMA yönetiminde kullanılan yöntemler arasında yer alıyor ve hastalığın seyrini olumlu etkilemeyi, hastaların yaşam kalitesini desteklemeyi amaçlıyor.

Kütahya'da sağlık hizmetlerine yansımaları:

Kütahya'da erişkin bir hastada risdiplam tedavisinin başlatılması, bölgedeki nörolojik bakım kapasitesinin genişlediğine işaret ediyor. Bu tür uygulamalar, tedaviye erişim yollarını çeşitlendirerek uzun vadede bakım planlarının zenginleşmesine ve hastaların fonksiyonel durumunda iyileşmeye katkı sağlayabilir. Spinal Müsküler Atrofi'nin omurilikteki hareket sinir hücrelerini etkileyen, ilerleyici kas güçsüzlüğü ve kas kaybı ile seyreden genetik bir nöromüsküler hastalık olduğu vurgulandı.

KÜTAHYA&#039;DA ERİŞKİN BİR SPİNAL MÜSKÜLER ATROFİ (SMA) HASTASINA İLK KEZ RİSDİPLAM TEDAVİSİ...

KÜTAHYA'DA ERİŞKİN BİR SPİNAL MÜSKÜLER ATROFİ (SMA) HASTASINA İLK KEZ RİSDİPLAM TEDAVİSİ BAŞLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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