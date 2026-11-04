Kütahya’da genç sualtı hokeyciler cumhuriyet kupası için yarıştı

turnuva detayları:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Sualtı Hokeyi Cumhuriyet Kupası'na ev sahipliği yaptı. Organizasyon DPÜ Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi ve turnuva erkekler ile kadınlar kategorilerinde oynandı.

Turnuvaya toplam 45 takım katıldı; bunların 29'u 15 yaş altı kategorisinde, 16'sı 19 yaş altı kategorisinde mücadele etti. Kütahya'yı müsabakalarda Kütahya Ülküspor temsil etti. Takımlar, Cumhuriyet Kupası için kıyasıya rekabet ederek turnuvaya sportif bir yoğunluk kattı.

rektörün değerlendirmesi:

Turnuvanın kapanış ve ödül törenine DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak de katıldı. Rektör Kızıltoprak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Türkiye'nin çağdaş planlamalarından birine sahip eğitim kurumlarından biri olduğunu vurguladı ve üniversitenin spor tesisleri sayesinde ulusal çapta organizasyonlara ev sahipliği yapabildiğini belirtti.

Kızıltoprak, 45 takımın Kütahya'da ağırlanmasının üniversitenin ve şehrin spora verdiği önemin göstergesi olduğunu söyledi ve turnuvada yer alan tüm takımları, antrenörleri ile organizasyonda görev alan personeli tebrik etti. Ayrıca sporcuları DPÜ'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

ödül töreni ve kapanış:

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve üniversitenin öğretim üyeleri tarafından takdim edildi. Tören, katılımcıların ve organizasyon ekibinin çalışmalarının takdir edildiği bir kapanış niteliği taşıdı.

KÜTAHYA SUALTI HOKEYİ CUMHURİYET KUPASI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI