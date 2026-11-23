Şule Yüksel Şenler kütüphanesi törenle hizmete girdi

Kütahya Şehitler Ortaokulu'nda, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından kazandırılan Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphanesi düzenlenen törenle öğrencilerin kullanımına açıldı. Açılış programına Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Grup Başkanvekili, Ankara Milletvekili ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Leyla Şahin Usta, Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ile il protokolü katıldı.

Yetkililerin vurguladığı eğitim ve okuma önemi:

Açılışta konuşan Vali Musa Işın, Şule Yüksel Şenler’in kendi kuşağının düşünce dünyasına yön veren önemli isimlerden biri olduğunu belirterek kendisini rahmetle andı. Işın, gençlik yıllarında Şenler’in kaleme aldığı Huzur Sokağı adlı romanın geniş bir okuyucu kitlesine ulaştığını, Hekimoğlu İsmail’in Minyeli Abdullah eserinin de dönemin sık okunan kitapları arasında yer aldığını söyledi.

Vali Işın, Şule Yüksel Şenler’in eserlerinin toplumda iz bıraktığını ifade ederek, "Huzur Sokağı kitabı elden ele dolaşırdı" sözünü paylaştı. Konuşmasında 28 Şubat sürecine de değinen Işın, Dr. Leyla Şahin Usta’yı o dönemde yaşanan mağduriyetlerin sembol isimlerinden biri olarak anıp, yaşananlara ilişkin üzüntüsünü dile getirerek, "Allah bir daha o günleri bu millete göstermesin" ifadelerini kullandı.

Okullarda kütüphanelerin rolü ve öğretmenlerin sorumluluğu:

Işın, Kütahya’daki bütün okullarda kütüphane bulunduğunu ancak bunun fiziksel varlığının yeterli olmadığını vurguladı. Öğrencilerin bu alanları düzenli kullanmaları, kitap okumaları ve ders çalışmaları gerektiğini belirten vali, öğretmenlere öğrencileri okumaya teşvik etme ve onlara örnek olma çağrısı yaptı.

Vali Işın ayrıca, bilgiye ulaşmanın ve cehaletten kurtulmanın yolunun okumaktan geçtiğini belirterek, "Cehaletten kurtulmanın yegâne çaresi çok okumaktır, bilgi sahibi olmaktır" sözleriyle kütüphanenin önemine dikkat çekti.

Şule Yüksel Şenler Vakfı adına yapılan yatırımlar ve projeler için teşekkür eden Işın, kütüphanenin öğrencilerin bilgi birikimine ve eğitimine katkı sağlamasını dileyerek vakfa ve Dr. Leyla Şahin Usta’ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi. Yeni kütüphane, öğrencilerin kitaplarla buluşabileceği, okuma alışkanlıklarını geliştirebileceği ve ders çalışma imkânı bulacağı bir eğitim alanı olarak okula kazandırıldı.

Kütahya'da Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphanesi törenle açıldı