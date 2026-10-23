kütahya’da personele aile bilinci ve dijital çağda çocuk yetiştirme eğitimi verildi

Kütahya'da personele yönelik farkındalık eğitimleri

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı ile 2026 Yılı Faaliyet Planı çerçevesinde Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline yönelik bir dizi farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitimler Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Aile Eğitim Programı (AEP) eğiticileri tarafından yürütüldü.

Verilen konular:

Başöğretmen Berra Yiğit tarafından Mahremiyet Bilinci başlıklı eğitimde çocukların ve gençlerin fiziksel ve duygusal sınırlarının korunmasına yönelik temel ilkeler ele alındı. Eğitim katılımcılara günlük uygulamalar ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında pratik bilgiler sundu.

Sosyolog Meltem Yıldırım Tekeli tarafından verilen Davranış Problemleri ve Başa Çıkma Yolları başlıklı oturumda, davranış sorunlarının kaynakları, erken dönemde tanı koyma ve etkili müdahale yöntemleri tartışıldı. Katılımcılara çatışma yönetimi ve destekleyici iletişim teknikleri aktarıldı.

Sosyolog Tuğba Tekin'in yürüttüğü Çocuk Yetiştirmede Güncel Konular: Sosyal Medya, Dijital Oyunlar ve Bilişim Araçları oturumu ise dijital dünyanın riskleri ve fırsatlarına odaklandı. Dijital içeriklerin izlenmesi, yaşa uygun kullanım sınırları ve ebeveynlerin rolü masaya yatırıldı.

Eğitimin hedefleri:

Eğitimlerle amaç, aile yapısının güçlendirilmesi ve sağlıklı aile ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak olarak açıklandı. Ayrıca, çocukların yetiştirilmesinde karşılaşılan güncel sorunlara ilişkin farkındalığın artırılması ve personelin saha uygulamalarında bilinçli yaklaşımlar benimsemesi hedeflendi.

Gerçekleştirilen oturumlar katılımcılardan gelen sorularla desteklenerek etkileşimli biçimde tamamlandı. Program, AEP eğiticilerinin rehberliğinde, kurumsal hizmet sunumunda aile odaklı yaklaşımın güçlendirilmesine dönük adımların bir parçası olarak değerlendirildi.

KÜTAHYA’DA PERSONELLERE AİLE BİLİNCİ VE ÇOCUK YETİŞTİRME EĞİTİMLERİ VERİLDİ