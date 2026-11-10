Kütahya'da sahipsiz hayvan hizmetlerinde sürdürülebilir iş birliği vurgulandı

Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Meclis Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında yapıldı. Toplantıya birlik üyesi kurumların temsilcileri, belediye başkanları, ilgili kurum amirleri ve birlik meclis üyeleri katıldı. Görüşmelerde sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerin etkin yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ana gündem maddeleri olarak öne çıktı.

Toplantıda ele alınan bütçe ve planlar:

Toplantıda birliğin 2027 yılı bütçesi ile 2028 ve 2029 yıllarına ilişkin gelir-gider tahminleri detaylı şekilde değerlendirildi. Üye kurumların katılım payları ve 2027 yılı ücret tarifeleri gündeme alınarak mali planlamanın sürdürülebilirliği üzerinde duruldu. Ayrıca yürütülen faaliyetlerin finansmanı, öncelikli harcama kalemleri ve kadro ihtiyaçları hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Hizmetlerin yürütülmesi ve kurumlar arası iş birliği:

Toplantıda, sahipsiz hayvanların korunması, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin mevzuata uygun ve sürdürülebilir bir anlayışla yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, hizmetlerin etkinliğini artırmak amacıyla kurumlar arası protokollerin güncellenmesi ve uygulama esaslarının netleştirilmesi gerektiği üzerinde fikir birliğine vardı. Vali Işın, hem hayvanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi hem de vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

KÜTAHYA’DA SAHİPSİZ HAYVANLARIN BAKIM VE REHABİLİTASYONU GÖRÜŞÜLDÜ