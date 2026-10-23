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Kütahya'da sosyal içerme eğitimiyle kapsayıcılığa vurgu

Kütahya'da gerçekleştirilen sosyal içerme eğitimine 8 kurumdan toplam 37 kişi katıldı; programda ayrımcılık, önyargı ve kapsayıcılık üzerinde duruldu.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Kütahya'da sosyal içerme eğitimiyle kapsayıcılığa vurgu

Kütahya'da sosyal içerme eğitimi gerçekleştirildi

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen eğitimde, 8 farklı kurumdan toplam 37 kişi yer aldı. Program, sosyal içerme kavramının tanımlanması ve uygulama alanlarının tartışılmasına odaklandı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde ayrımcılık, önyargı, kapsayıcılık ve dezavantajlılık gibi temel başlıklar ele alındı. Katılımcılara, kamu hizmetlerinde erişilebilirlik ve eşitlik sağlanması için gerekli yaklaşımlar anlatıldı. Ayrıca kapsayıcı kamu hizmetlerinin önemi vurgulanırken, hizmet sunumunda etkili iletişim ve empatinin rolü örneklerle işlendi.

Amaç ve beklenen kazanımlar:

Programın amacı, katılımcıların sosyal içerme konusundaki farkındalıklarını artırmak ve kamu hizmetlerinde kapsayıcı bir yaklaşımın güçlendirilmesini desteklemekti. Eğitimin ardından, katılımcıların edindikleri bilgileri kurum uygulamalarına taşımaları ve hizmet sunumunda kapsayıcılığı öncelik haline getirmeleri bekleniyor.

Eğitim aynı zamanda kurumlar arası işbirliğini teşvik ederek, toplumsal dışlanmanın önlenmesine yönelik uzun vadeli adımların atılmasına katkı sağlamayı hedefledi.

KÜTAHYA’DA SOSYAL İÇERME EĞİTİMİ

KÜTAHYA’DA SOSYAL İÇERME EĞİTİMİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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