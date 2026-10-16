Kütahya'dan Anadolu mandası ıslahında somut adımlar

Kütahya Alt Projesi'nin Proje Yürütme Kurulu Toplantısı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda yürütülen alt projenin çalışmalarına ilişkin ayrıntılar ele alındı ve proje kapsamında atılan adımlar değerlendirildi.

katılımcılar ve organizasyon:

Toplantıyı Dr. Burcuhan Balta başkanlığında, Proje Lideri Cüneyt Kaptan ve ilgili paydaşların katılımıyla düzenlendi. Çalışmalar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ortaklığında yürütülüyor.

gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıda öncelikli olarak Anadolu mandasının genetik kaynaklarının korunması, ıslah çalışmalarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir manda yetiştiriciliğinin desteklenmesi konularında yürütülen proje faaliyetleri masaya yatırıldı. Katılımcılar, projenin mevcut durumu ve hedefleri üzerine görüş alışverişinde bulundu ve uygulamadaki ilerlemeler değerlendirildi.

KÜTAHYA’DA ANADOLU MANDASI ISLAHI PROJESİ DEĞERLENDİRİLDİ