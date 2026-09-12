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Kütahyalı sporcular Avrupa kuraş şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Ahmet Erdem Ay ve Melek Reyhan Yılmaz, 14-16 Eylül 2026'da Panagyurishte'de yapılacak Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Kütahya ve Türkiye'yi temsil edecek.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kütahyalı sporcular Avrupa kuraş şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Kütahya'dan iki isim Avrupa kuraş şampiyonasında

Kütahya'yı uluslararası arenada temsil edecek iki sporcu, 14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Panagyurishte kentinde düzenlenecek Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda madalya hedefiyle tatamiye çıkacak. Kentin başarılı temsilcileri Ahmet Erdem Ay ile Melek Reyhan Yılmaz, hem Kütahya'nın adını duyurmayı hem de ay-yıldızlı formayla ülkeye başarı kazandırmayı amaçlıyor.

Katılım haklarını nasıl elde ettiler

Melek Reyhan Yılmaz, 29 Haziran 2026'da Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen Türkiye Ümitler Kuraş Şampiyonası'nda +63 kilogram kategorisinde birinci olarak Avrupa Şampiyonası biletini aldı. Ahmet Erdem Ay ise 23-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Sakarya'da yapılan Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda 60 kilogram kategorisinde şampiyon olarak milli takım kadrosuna girdi.

Hedefler ve önem

Kütahya'dan çıkan bu iki sporcunun Avrupa sahnesinde yer alması, yerel spor altyapısının ve Türkiye içindeki şampiyonalarda elde edilen başarıların uluslararası değere dönüştüğünü gösteriyor. Her iki sporcu da kendi kategorilerinde madalya beklentisiyle hazırlıklarını tamamlamayı hedefliyor; bu süreç, il ve ülke spor camiası için moral ve motivasyon kaynağı niteliğinde.

Türkiye'yi ve Kütahya'yı temsil edecek olan Ahmet Erdem Ay ile Melek Reyhan Yılmaz, Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda elde edecekleri sonuçlarla hem kişisel kariyerlerine hem de kentlerinin spor itibarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

KÜTAHYALI İKİ SPORCU AVRUPA KURAŞ ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE İÇİN MÜCADELE EDECEK

KÜTAHYALI İKİ SPORCU AVRUPA KURAŞ ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE İÇİN MÜCADELE EDECEK

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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