Kütahya'nın savate gururu: Elif Kaya Avrupa ikincisi

şampiyonanın ayrıntıları:

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde 23-27 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen Büyükler ve Gençler Savate Combat Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli takım önemli bir başarı ortaya koydu. Organizasyonda farklı kilo kategorilerinde toplam 13 madalya kazanıldı.

elif kaya'nın performansı:

Kütahya Ahmet Arabacı Spor Kulübü sporcusu Elif Kaya, 70 kilogram kategorisinde gösterdiği mücadele sonucunda turnuvayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı. Elde edilen bu derece, Kütahya için kayda değer bir gurur kaynağı oldu ve sporcunun kulübüne önemli bir başarı olarak döndü.

türkiye'nin madalya başarısı:

Türkiye, şampiyonada 2 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya ile toplam 13 madalyaya ulaştı. Altın madalya kazananlar arasında 56 kilogramda Zeynep Gültekin ve 52 kilogramda Rabia Karagöz yer alarak final gala müsabakalarında ülkeyi temsil etme hakkı kazandı.

Gümüş madalyayı kazanan sporcular şu şekilde sıralandı: 65 kilogramda Burak Damar, 60 kilogramda Emin Özbek, 48 kilogramda İrem Günel, 60 kilogramda Duygu Mengi, 70 kilogramda Elif Kaya ve 52 kilogramda Esma Nur Akgöçmen.

Bronz madalya elde edenler ise 75 kilogramda Abdülkadir Cebesoy, 80 kilogramda Hamza Berat Şenyurt, 70 kilogramda Büşra Çetinkaya, 56 kilogramda Burak Seymen Işık ve 60 kilogramda Perihan İnce oldu.

Şampiyonada Türkiye'yi başarıyla temsil eden sporcular, antrenörler ve teknik ekip tebrik edildi; elde edilen sonuçlar, federasyon ve kulüpler için değerli bir gösterge olarak değerlendirildi.

ELİF KAYA