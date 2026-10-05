Kütahyaspor'da iniş sürüyor: Erkan Sözeri görevinden ayrıldı

Erkan Sözeri istifası

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kütahyaspor takımında teknik direktör Erkan Sözeri görevinden ayrıldığını açıkladı. Ayrılık, takımın sahasında yaşadığı ağır yenilginin ardından resmileşti.

Ev sahibi ekip, konuk ettiği 52 Orduspor karşısında 4-0 mağlup oldu. Üst üste gelen olumsuz sonuçlar ve bu ağır yenilgi, camianın beklentilerini karşılayamayan teknik kadroda değişiklik sinyallerini güçlendirdi.

Sözeri'nin açıklamaları:

Görevinin süresiyle ilgili konuşan Sözeri, sezon başından bu yana yaklaşık 3 aydır takımın başında olduğunu belirtti ve duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bir başarı hikayesi yazmak istedik ama maalesef nasip değilmiş, kısmet değilmiş. İstediğimizi gerçekleştiremedik. Futbolda var mı bunlar, var. Her zaman görülür mü, görülmez ama dediğim gibi çok üzgünüm".

Kulübün izleyeceği yol:

Kütahyaspor yönetiminin, Sözeri'nin istifasının ardından yeni teknik direktörün belirlenmesi için çalışma başlatması bekleniyor. Yönetimin alacağı kararlar ve yapılacak atamalar, takımın sezonun kalan maçlarındaki performansı açısından belirleyici olacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup içindeki konumu ve kalan fikstür, Kütahyaspor için hızlı karar alma gerektiriyor; geçici çözümler ya da iç kadrodaki düzenlemeler kısa vadede gündeme gelebilir.

ERKAN SÖZERİ