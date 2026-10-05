Dolar 49,1586 +0,11%
Euro 55,0570 -0,37%
Bist 12.270,18 +0,00%
Altın Gram 6.612,59 +0,52%
EUR/USD 1,1197 -0,54%
Brent Petrol 101,54 -0,69%
--°

Kütahyaspor'da iniş sürüyor: Erkan Sözeri görevinden ayrıldı

Kütahyaspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, üst üste gelen kötü sonuçlar ve 52 Orduspor'a 4-0'lık yenilgi sonrası görevinden istifa etti.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kütahyaspor'da iniş sürüyor: Erkan Sözeri görevinden ayrıldı

Erkan Sözeri istifası

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kütahyaspor takımında teknik direktör Erkan Sözeri görevinden ayrıldığını açıkladı. Ayrılık, takımın sahasında yaşadığı ağır yenilginin ardından resmileşti.

Ev sahibi ekip, konuk ettiği 52 Orduspor karşısında 4-0 mağlup oldu. Üst üste gelen olumsuz sonuçlar ve bu ağır yenilgi, camianın beklentilerini karşılayamayan teknik kadroda değişiklik sinyallerini güçlendirdi.

Sözeri'nin açıklamaları:

Görevinin süresiyle ilgili konuşan Sözeri, sezon başından bu yana yaklaşık 3 aydır takımın başında olduğunu belirtti ve duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bir başarı hikayesi yazmak istedik ama maalesef nasip değilmiş, kısmet değilmiş. İstediğimizi gerçekleştiremedik. Futbolda var mı bunlar, var. Her zaman görülür mü, görülmez ama dediğim gibi çok üzgünüm".

Kulübün izleyeceği yol:

Kütahyaspor yönetiminin, Sözeri'nin istifasının ardından yeni teknik direktörün belirlenmesi için çalışma başlatması bekleniyor. Yönetimin alacağı kararlar ve yapılacak atamalar, takımın sezonun kalan maçlarındaki performansı açısından belirleyici olacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup içindeki konumu ve kalan fikstür, Kütahyaspor için hızlı karar alma gerektiriyor; geçici çözümler ya da iç kadrodaki düzenlemeler kısa vadede gündeme gelebilir.

ERKAN SÖZERİ

ERKAN SÖZERİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincan'da son prova: 15 yaş altı badminton millileri Norveç'e hazır
images

Aydınlı Suna Durmaz Koprivnica'da Balkan ikinciliğine uzandı
images

Melikgazi Kayseri'de Jones ve Gülçelik galibiyete taşıdı
images

Kayseri Atletikspor’un galibiyet serisine Elazığ engeli

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şirintepe'de kaçışın bedeli: ehliyetsiz sürücüye 400 bin lira ceza

Toygartepe’de beşinci yırtıcı kuş göçü etkinliği gökyüzünü doldurdu

Kavşakta çarpışma refüje savurdu: Karaman'da iki kişi yaralandı

Fabrika yangınının ardından havadan görüntülenen hasar bilançosu

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp