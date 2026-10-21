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Kutlubeyler köyü için sondaj ihalesiyle içme suyu çalışması

Hisarcık'a bağlı Kutlubeyler Köyü'nün içme suyu ihtiyacına yönelik sondaj ihalesi, Kaymakam Erkan Atam'ın huzurunda yapıldı; su temini amaçlanıyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kutlubeyler köyü için sondaj ihalesiyle içme suyu çalışması

Kutlubeyler köyü için sondaj ihalesi tamamlandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutlubeyler Köyü nüfusunun içme suyu ihtiyacını gidermek amacıyla yapılacak sondaj çalışmasının ihalesi gerçekleştirildi. İhale, Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam başkanlığında yapıldı ve bölgenin uzun vadeli su güvenliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

ihaleye katılım ve süreç:

İhale toplantısına İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Çümen ve İsmail Hakkı Demir de katıldı. Toplantıda ihale şartları, sondajın yürütüleceği alan ve projenin takip mekanizmaları ele alındı. Kaymakam Erkan Atam, sürecin köy halkı için hayırlı olmasını diledi.

beklenen etkiler ve izleme:

Gerçekleştirilecek sondajın, Kutlubeyler Köyü'nün içme suyu temininde sürdürülebilir bir çözüm sunması ve bölgedeki su kaynaklarına katkı sağlaması bekleniyor. Proje sonrasında yapılacak bakım ve izleme çalışmaları ile su kalitesi ve sürekliliğinin sağlanması planlanıyor.

HİSARCIK KUTLUBEYLER KÖYÜNÜN İÇME SUYU İÇİN SONDAJ İHALESİ YAPILDI

HİSARCIK KUTLUBEYLER KÖYÜNÜN İÇME SUYU İÇİN SONDAJ İHALESİ YAPILDI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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