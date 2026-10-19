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Kuytucak'ta narın izinde: 80 yaşındaki Yeter nine geleneği ayakta tutuyor

Kozan'da Kuytucak'ta 80 yaşındaki Yeter Yiğenoğlu ve ailesi 1,5 ton narı elle ayırıp odun ateşinde 5 saatte nar ekşisine dönüştürüyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kuytucak'ta narın izinde: 80 yaşındaki Yeter nine geleneği ayakta tutuyor

Kuytucak narının lezzeti ve emekle buluşması

Kozan ilçesinin yaklaşık 600 rakımlı Kuytucak Mahallesi'nde hasat sonrası başlayan nar mesaisi, bölgenin coğrafi işaretli lezzetini geleneksel yöntemlerle sofralara taşıyor. Aile, bahçelerden toplanan narları makineye başvurmadan, tek tek tanelerine ayırıyor ve elde edilen meyve suyu kara kazanlarda kaynatılıyor.

Üretim süreci:

İş akışı saatler alan emekle ilerliyor. Narların tanelenmesi tamamen elle yapılıyor; aile fertleri, tadın ve kalitenin korunması için mekanik sıkma yöntemlerinden kaçınıyor. Elde edilen nar suyu, odun ateşinde yaklaşık 5 saat boyunca kara kazanlarda kaynatılarak kıvama getiriliyor.

Bu geleneksel yöntemle, nar suyunun yoğunluğu ve lezzeti korunuyor; aile, makinede sıkma halinde tadın bozulduğunu vurguluyor. İşin her aşaması büyük bir sabır ve deneyim gerektiriyor.

Ailenin rolü ve ekonomik boyut:

80 yaşındaki Yeter Yiğenoğlu, çocukları ve diğer aile fertleriyle birlikte üretimin her safhasında yer alıyor. Kuşaklar arası bilgi aktarımı sayesinde uygulama nesiller boyu yaşatılıyor; aynı zamanda üç kuşağı bir araya getiren bir ortak emek alanı oluşuyor.

Aile üyelerinden Şahin Yiğenoğlunin verdiği bilgiye göre bu yıl yaklaşık 1,5 ton nardan elde edilen ürünün karşılığı yaklaşık 60 kilo nar ekşisi oluyor. Yerel kullanımın yaygın olduğu bölgede aile hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de kalan ürünü satıyor; nar ekşisinin kilogram fiyatı yaklaşık 750 TL civarında seyrediyor.

Uzun süren üretim süreci ve el emeği, Kuytucak narına özgü lezzetin korunmasında belirleyici rol oynuyor. Bu geleneksel uygulama, bölge kültürünün ve aile ekonomisinin bir parçası olarak önemini koruyor.

75 YAŞINDAKİ HURİYE YİĞENOĞLU DA NAR EKŞİSİ YAPIMININ ZAHMETLİ BİR SÜREÇ OLDUĞUNU BELİRTEREK, KIŞ...

75 YAŞINDAKİ HURİYE YİĞENOĞLU DA NAR EKŞİSİ YAPIMININ ZAHMETLİ BİR SÜREÇ OLDUĞUNU BELİRTEREK, KIŞ AYLARINDA SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZLERİ ARASINDA YER ALAN YÖRESEL LEZZETİN AİLE FERTLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİĞİNİ İFADE ETTİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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