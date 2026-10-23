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Kuyucak'ta gençlere yönelik trafik farkındalığı ve servis denetimi kampanyası

Kuyucak'ta jandarma, servis denetimleri ve lise seminerleriyle öğrencilere e-skuter, bisiklet, motosiklet ve trafik kurallarında farkındalık kazandırdı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kuyucak'ta gençlere yönelik trafik farkındalığı ve servis denetimi kampanyası

Çalışmanın kapsamı:

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuyucak ilçesinde öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak ve trafik bilincini artırmak amacıyla denetim ve eğitim çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında hem okul önlerinde denetimler hem de bilgilendirici seminerler düzenlendi.

Servis araçları denetimleri:

Gencelli İlkokulu ve Ortaokulu önünde gerçekleştirilen denetimlerde öğrenci servis araçlarına yönelik kontroller yapıldı ve güvenli ulaşımın önemi tekrar vurgulandı.

Lise öğrencilerine trafik eğitimi:

Kuyucak Anadolu Lisesi öğrencilerine düzenlenen eğitimde e-skuter, bisiklet, motosiklet kullanımı ve genel trafik kuralları anlatıldı. Eğitimlerde kask ve emniyet kemeri kullanımı, trafik işaretleri, güvenli ulaşım ve trafik kazalarının önlenmesi konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Jandarma ekipleri, denetim ve eğitim faaliyetlerini birleştirerek öğrencilerin yol güvenliğine ilişkin bilinçlenmesini ve okul taşıma sürecindeki risklerin azaltılmasını hedefledi.

AYDIN’IN KUYUCAK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ, ÖĞRENCİ SERVİS ARAÇLARINI DENETLERKEN LİSE...

AYDIN’IN KUYUCAK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ, ÖĞRENCİ SERVİS ARAÇLARINI DENETLERKEN LİSE ÖĞRENCİLERİNE DE E-SKUTER, BİSİKLET, MOTOSİKLET VE GENEL TRAFİK KURALLARI HAKKINDA EĞİTİM VERDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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