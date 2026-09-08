Dolar 48,4552 +0,04%
Euro 56,3075 +0,08%
Bist 14.110,01 -0,29%
Altın Gram 6.928,78 -0,65%
EUR/USD 1,1617 -0,07%
Brent Petrol 98,38 +2,18%
--°

Kuyumcu bürosuna taşınan milyonlar duruşmada tanık ifadeleriyle gündeme geldi

Antalya'daki rüşvet davasında kuyumcu aracılığıyla milyonlar hesaplara gönderildi; tanık ifadeleri ve tutuklu beyanları duruşmada dinlendi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:55

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kuyumcu bürosuna taşınan milyonlar duruşmada tanık ifadeleriyle gündeme geldi

Kuyumcu bürosuna taşınan milyonlar mahkeme salonunda tartışıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında açılan davanın 4'üncü duruşması Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda görüldü. Davada, görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile birlikte toplam 41 sanık hakkında kamu davası sürüyor; bunlardan 2'si tutuklu yargılanıyor.

Tanık anlatımları: kuyumcu bürosunda nakit transferleri

Duruşmada, kuyumculuk bürosunda çalışan tanıkların ifadeleri öne çıktı. Satış danışmanı olduğunu belirten tanık Ahmet P., bazı tutarların büroya getirildiğine ilişkin bilgileri sonradan öğrendiğini aktardı. Tanığın beyanına göre, S.Ç. tarafından getirildiği söylenen 2 milyon 300 bin TL ve 4 milyon 350 bin TL tutarındaki paraların, Gökhan Böcek adına ve Nurhak Ermiş ile o dönemki soyadıyla Zuhal Maktav olan hesaplara gönderileceği söylendi.

Ahmet P., paraların "altın bozdurma işlemi" karşılığında hesaplara gönderildiğini ancak fiilen altın bozdurma işleminin yapılmadığını, gider pusulasının ise kendisinin pusulayı gördüğü zaman fark edildiğini anlattı. Pusulanın ön muhasebe elemanı tarafından hazırlandığını belirtti.

Diğer tanık, tezgahtar Fatih A., S.Ç.'nin 2024 yılı Şubat ayında sırt çantasında 2 milyon 500 bin TL getirdiğini, ardından Mayıs ayında 4 milyon 350 bin TL tutarındaki parayı bavulla getirdiğini söyledi. Fatih A. parayı kendisinin alıp kasaya teslim ettiğini, paranın hesaptan veya kasadan nasıl çıktığını bilmediğini ve paranın Zuhal Böcek'in hesabına gönderildiğini sonradan öğrendiğini ifade etti.

Tutuksuz sanık S.Ç. de paraları mağaza poşeti içindeki küçük bir çanta ve bavulla kuyumcu bürosuna götürdüğünü söyledi.

Tutuklu sanıkların savunmaları ve tahliye talepleri

Tutuklu sanık Mustafa Gökhan Böcek duruşmada 13 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu. Gökhan Böcek, oğlunun tutukluluğu sürecinde büyüme dönemini kaçırdığını ve ailedeki sağlık sorunlarının ağırlaştığını anlattı; annesinin kanser tedavisi gördüğünü, nenesinin ise demans hastası olduğunu söyleyerek durumun telafisi olamayacak boyutta olduğunu vurguladı. "Allah korusun, annemi kaybetsem bunun telafisi olamayacak" sözleri duruşmada dikkat çekti.

Tutuklu sanık Muhittin Böcek ise 5 Temmuz 2025'ten bu yana kendisine yöneltilen soruları şeffaf şekilde yanıtladığını ve 15 aydır tutuklu bulunduğunu belirtti. Sağlık sorunlarına dikkat çekerek doktorlarının görev yaptığı özel hastanedeki koşullar nedeniyle risk altında olduğunu söyledi. Muhittin Böcek, "Hayatım boyunca hiç yanlış yapmadım, belediyemi kamu zararına uğratmadım" ifadelerini kullandı ve tahliyesini talep etti.

Her iki tutuklu sanık da adli kontrol tedbiri uygulanması veya tahliyelerinin sağlanmasını istedi; savcılık ise ara mütalaasında tutukluluğun devamını talep etti.

Davanın seyri ve önceki süreç

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucu hazırlanan iddianame Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, toplam 41 sanık hakkında kamu davası açılmıştı. 3'üncü duruşma sonrası Muhittin Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla savcılığa ek ifade verdiği ve bu ifadelerde 2024 yerel seçim sürecine ilişkin iddiaların yer aldığı kamuoyuna yansımıştı.

Duruşma, Cumhuriyet savcısının ara mütalaasının ardından mahkemenin vereceği ara kararın açıklanmasıyla tamamlanacak.

MUHİTTİN VE GÖKHAN BÖCEK

MUHİTTİN VE GÖKHAN BÖCEK

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yüksek fatura takibiyle ortaya çıktı: iki evde kenevir düzenekleri ele geçirildi
images

Akşam trafiğinde çarpışma: Mudanya’da motosiklet yayaya çarptı, iki kişi yaralan...
images

Yaya geçidinde sönen Güneş için adalet arayışı
images

Çatıdan düşen işçi yoğun bakımda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akşam trafiğinde çarpışma: Mudanya’da motosiklet yayaya çarptı, iki kişi yaralandı

haşhaşta 2026 alım dönemi: fiyatlar, koşullar ve teslimat kuralları açıklandı

Vodafone 5g ile ölçülen zafer: filenin sultanları şampiyonluğunu teknolojiyle taçlandırdı

Sıcak tabakla daha uzun süre tok kalmanın ipuçları

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı