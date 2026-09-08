Kuyumcu bürosuna taşınan milyonlar duruşmada tanık ifadeleriyle gündeme geldi

Kuyumcu bürosuna taşınan milyonlar mahkeme salonunda tartışıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında açılan davanın 4'üncü duruşması Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda görüldü. Davada, görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile birlikte toplam 41 sanık hakkında kamu davası sürüyor; bunlardan 2'si tutuklu yargılanıyor.

Tanık anlatımları: kuyumcu bürosunda nakit transferleri

Duruşmada, kuyumculuk bürosunda çalışan tanıkların ifadeleri öne çıktı. Satış danışmanı olduğunu belirten tanık Ahmet P., bazı tutarların büroya getirildiğine ilişkin bilgileri sonradan öğrendiğini aktardı. Tanığın beyanına göre, S.Ç. tarafından getirildiği söylenen 2 milyon 300 bin TL ve 4 milyon 350 bin TL tutarındaki paraların, Gökhan Böcek adına ve Nurhak Ermiş ile o dönemki soyadıyla Zuhal Maktav olan hesaplara gönderileceği söylendi.

Ahmet P., paraların "altın bozdurma işlemi" karşılığında hesaplara gönderildiğini ancak fiilen altın bozdurma işleminin yapılmadığını, gider pusulasının ise kendisinin pusulayı gördüğü zaman fark edildiğini anlattı. Pusulanın ön muhasebe elemanı tarafından hazırlandığını belirtti.

Diğer tanık, tezgahtar Fatih A., S.Ç.'nin 2024 yılı Şubat ayında sırt çantasında 2 milyon 500 bin TL getirdiğini, ardından Mayıs ayında 4 milyon 350 bin TL tutarındaki parayı bavulla getirdiğini söyledi. Fatih A. parayı kendisinin alıp kasaya teslim ettiğini, paranın hesaptan veya kasadan nasıl çıktığını bilmediğini ve paranın Zuhal Böcek'in hesabına gönderildiğini sonradan öğrendiğini ifade etti.

Tutuksuz sanık S.Ç. de paraları mağaza poşeti içindeki küçük bir çanta ve bavulla kuyumcu bürosuna götürdüğünü söyledi.

Tutuklu sanıkların savunmaları ve tahliye talepleri

Tutuklu sanık Mustafa Gökhan Böcek duruşmada 13 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu. Gökhan Böcek, oğlunun tutukluluğu sürecinde büyüme dönemini kaçırdığını ve ailedeki sağlık sorunlarının ağırlaştığını anlattı; annesinin kanser tedavisi gördüğünü, nenesinin ise demans hastası olduğunu söyleyerek durumun telafisi olamayacak boyutta olduğunu vurguladı. "Allah korusun, annemi kaybetsem bunun telafisi olamayacak" sözleri duruşmada dikkat çekti.

Tutuklu sanık Muhittin Böcek ise 5 Temmuz 2025'ten bu yana kendisine yöneltilen soruları şeffaf şekilde yanıtladığını ve 15 aydır tutuklu bulunduğunu belirtti. Sağlık sorunlarına dikkat çekerek doktorlarının görev yaptığı özel hastanedeki koşullar nedeniyle risk altında olduğunu söyledi. Muhittin Böcek, "Hayatım boyunca hiç yanlış yapmadım, belediyemi kamu zararına uğratmadım" ifadelerini kullandı ve tahliyesini talep etti.

Her iki tutuklu sanık da adli kontrol tedbiri uygulanması veya tahliyelerinin sağlanmasını istedi; savcılık ise ara mütalaasında tutukluluğun devamını talep etti.

Davanın seyri ve önceki süreç

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucu hazırlanan iddianame Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, toplam 41 sanık hakkında kamu davası açılmıştı. 3'üncü duruşma sonrası Muhittin Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla savcılığa ek ifade verdiği ve bu ifadelerde 2024 yerel seçim sürecine ilişkin iddiaların yer aldığı kamuoyuna yansımıştı.

Duruşma, Cumhuriyet savcısının ara mütalaasının ardından mahkemenin vereceği ara kararın açıklanmasıyla tamamlanacak.

MUHİTTİN VE GÖKHAN BÖCEK