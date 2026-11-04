Kuyumcudan yatırım tavsiyesi: altın kısa vadede dalgalanır, uzun vadede yatırımcıyı üzmez

Elazığ'da kuyumcudan altın yorumu

Elazığ'da İzzetpaşa Camii altındaki Şerifoğlu Kuyumculuk işletme sahibi Volkan Karakaya, altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

fiyatı etkileyen başlıca faktörler:

Karakaya, altının tek bir parametreye bağlı olmadığını belirterek, piyasayı etkileyen unsurları sıraladı: Amerika Faiz Politikası, Merkez Bankasının altın alımı ve savaşlar. Bu gelişmelerin kısa vadeli dalgalanmalara yol açtığını, bu nedenle altını yalnızca bugünkü fiyatıyla değerlendirmenin doğru olmadığını ifade etti.

uzun vadeli yatırım bakışı:

Kuyumcu, uzun vadeli perspektifin önemine dikkat çekti ve yatırımcılara güven verdi. Karakaya'nın vurguladığı ifade şu şekilde: Altın uzun vadede yatırımcılarını kesinlikle üzmez. Altın uzun vadelidir, hiçbir zaman zarar ettirmez. Kısa vadeli hareketlerin yatırım kararlarını belirlemede yanıltıcı olabileceğini ekledi.

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