Dolar 50,0193 +0,08%
Euro 56,2935 +0,65%
Bist 11.545,33 +4,73%
Altın Gram 6.516,25 +2,83%
EUR/USD 1,1251 +0,53%
Brent Petrol 102,14 -1,41%
--°

Kuyumcudan yatırım tavsiyesi: altın kısa vadede dalgalanır, uzun vadede yatırımcıyı üzmez

Elazığlı kuyumcu Volkan Karakaya, farklı faktörlerin etkisine rağmen altının uzun vadede yatırımcıları üzmeyeceğini vurguladı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Kuyumcudan yatırım tavsiyesi: altın kısa vadede dalgalanır, uzun vadede yatırımcıyı üzmez

Elazığ'da kuyumcudan altın yorumu

Elazığ'da İzzetpaşa Camii altındaki Şerifoğlu Kuyumculuk işletme sahibi Volkan Karakaya, altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

fiyatı etkileyen başlıca faktörler:

Karakaya, altının tek bir parametreye bağlı olmadığını belirterek, piyasayı etkileyen unsurları sıraladı: Amerika Faiz Politikası, Merkez Bankasının altın alımı ve savaşlar. Bu gelişmelerin kısa vadeli dalgalanmalara yol açtığını, bu nedenle altını yalnızca bugünkü fiyatıyla değerlendirmenin doğru olmadığını ifade etti.

uzun vadeli yatırım bakışı:

Kuyumcu, uzun vadeli perspektifin önemine dikkat çekti ve yatırımcılara güven verdi. Karakaya'nın vurguladığı ifade şu şekilde: Altın uzun vadede yatırımcılarını kesinlikle üzmez. Altın uzun vadelidir, hiçbir zaman zarar ettirmez. Kısa vadeli hareketlerin yatırım kararlarını belirlemede yanıltıcı olabileceğini ekledi.

ALTIN

ALTIN

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzurum arıcılarına ana arı üretimi için 232 çiftleştirme kovanı verildi
images

Alucra'da 1500 rakımda safran yetiştiriciliğiyle tarıma alternatif yol gösteriyo...
images

Midilli'ye rağbet yükseldi: 2026'da Türk ziyaretçi sayısı rekor kırdı
images

Altıntaş'ta belirsizlik sona ersin: kurumlara çözüm çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Jandarma okul yolunda güvenliği artırmak için Kars'ta servisleri denetledi

Eşinin 'sen yapamazsın' sözünü kırdı, Devrek'te baston ustası oldu

Bayburt'ta DENEYAP atölyesi velilerle teknoloji yol haritasını paylaştı

TRT kameramanının acı kaybı: Abamüslim Alan'ın babası dualarla uğurlandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı