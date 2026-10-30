Kuzey Kore fuarda İHA ve yeni silahlarını sergiledi, Kim modernizasyona hız verdi

Kuzey Kore 2026 İnsansız Havacılık Teknolojileri Geliştirme Fuarı'nda yeni sistemleri gösterdi

Kuzey Kore, 2026 İnsansız Havacılık Teknolojileri Geliştirme Fuarı'nda çok amaçlı insansız hava araçları ile tek yönlü saldırı İHA'larını kamuoyuna tanıttı. Etkinlik, ülke lideri Kim Jong-unun katıldığı törenle açıldı ve fuarda sergilenen bazı sistemlerin ardından gerçek mühimmatlı atış tatbikatı gerçekleştirildi.

Fuarda sergilenen sistemler:

Gösterimde hem keşif hem saldırı kapasitesine sahip İHA platformları yer aldı. Fuar kapsamında ayrıca havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve 600 milimetrelik çok namlulu roketatar kullanılarak atışlar yapıldı. Haberde, bu çok namlulu roketatarın kamuoyu önünde ilk kez ateşlendiği ve sistemin yerel basında "Sniper" olarak anıldığı belirtildi. Yetkililer fırlatılan seyir füzelerinin ve havadan karaya füzelerin hedef olarak belirlenen bir adayı tam isabetle vurduğunu aktardı.

Kim Jong-un'ün açıklamaları ve bölgesel gelişmeler:

Kim Jong-un, modern savaş koşullarında İHA teknolojisinin önemine vurgu yaparak İHA sistemlerinin gelişiminin yapay zekâ entegrasyonuyla birlikte ordunun modernizasyonunda öncelikli olduğunu ifade etti. Kim barışın yalnızca güçle garanti altına alınabileceğini belirterek savunma sanayi ve savaş caydırıcılığının güçlendirilmesine kararlı bir duruş sergilediklerini söyledi.

Fuarda yapılan gösteri ve tatbikatın ardından bölgeden de gelişmeler bildirildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi istikametinde 10 adet kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı. Fırlatmaların yerel saatle 12.30 sıralarında Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Wonsan bölgesinden gerçekleştirildiği belirtildi. Japonya Savunma Bakanlığı ise söz konusu fırlatmalar sonucu düşen füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi dışında denize düştüğünü bildirdi.

Yetkililer ve uzman yorumları fuarda sunulan sistemlerin hem teknik hem de sembolik önem taşıdığını, Pyongyang'ın hem içe dönük güvenlik mesajı verdiğini hem de bölgesel caydırıcılık kapasitesini göstermeyi amaçladığını yorumluyor. Kim'in İHA ve yapay zekâ alanlarında hızlandırma çağrısı, ülkenin savunma modernizasyonu politikasıyla uyumlu bir adım olarak değerlendirildi.

KUZEY KORE, SON TEKNOLOJİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINI (İHA) VE SİLAH SİSTEMLERİNİ, 2026 İNSANSIZ HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME FUARI'NDA GÖRÜCÜYE ÇIKARDI. FUAR KAPSAMINDA GERÇEK MÜHİMMATLARIN KULLANILDIĞI BİR ATIŞ TATBİKATI DA YAPILIRKEN, ÜLKE LİDERİ KİM JONG-UN İHA TEKNOLOJİLERİ VE YAPAY ZEKÂ ALANLARINDAKİ ÇALIŞMALARI ARTIRMA TALİMATI VERDİ.