Malatya'nın enkazından imara: Akçadağ'ın yeniden kurma vizyonu

Ziyaretin odağı:

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Birlik Vakfı Malatya Şubesini ziyaret ederek vakıf temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen 'Enkazdan İmara Malatya' başlıklı söyleşi, kentin deprem sonrası imar süreçleri ve yerel öncelikler üzerine odaklandı.

yeniden imar ve ilçe öncelikleri:

Söyleşide 6 Şubat depremleri sonrası Malatya’da yürütülen yeniden imar ve inşa çalışmaları ele alındı. Ulutaş, Malatya’nın yeniden ayağa kaldırılması, Akçadağ ilçesinin gelişimi ve geleceğe dönük projelerin önemine dikkat çekti; yerel yönetim perspektifinden sürdürülen planlama ve uygulama öncelikleri değerlendirildi.

vakıf işbirliği ve teşekkür:

Başkan Ulutaş, millî ve manevi değerlerin yaşatılmasına katkı sunan vakfın çalışmalarının önemine vurgu yaparak nazik ev sahiplikleri için Birlik Vakfı Malatya Şubesi temsilcilerine teşekkür etti. Ziyaret, kurumlar arası iletişim ve sivil toplum-la yerel yönetim işbirliğinin güçlendirilmesine işaret etti.

AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANI ULUTAŞ’TAN "ENKAZDAN İMARA MALATYA" SÖYLEŞİSİ