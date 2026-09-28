Kuzeydoğu'da enerji arayışı: Erzurum'da iki jeotermal saha ihaleye çıkıyor

Erzurum valiliği jeotermal potansiyeli ekonomiye kazandırmayı hedefliyor

Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, kentin jeotermal kaynaklarını ekonomiye kazandırmak amacıyla Aşkale ve Pasinler ilçelerinde yer alan iki arama ruhsat sahasını ihaleye çıkarıyor. Saha değerlendirmeleri, enerji üretimi, sera işletmeciliği ve termal turizm başta olmak üzere farklı yatırım alanlarına yönlendirilebilecek.

İhale tarih ve usulü:

İhaleler, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Uygulama, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ve Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda komisyon huzurunda yapılacak. İhaleye gerçek kişiler ile ilandaki şartları taşıyan tüzel kişiler katılabilecek.

Sahaların niteliği, süre ve mali şartlar:

Ruhsat süresi her iki saha için 3 yıl olarak belirlendi. Aşkale Küçükgeçit sahası 487,95 hektar büyüklüğünde olup muhammen bedeli 1 milyon 612 bin 520 TL olarak ilan edildi; geçici teminat bedeli ise 48 bin 375 TL. Pasinler Alvar sahası kaynak metninde belirtildiği üzere 4 milyon 776 bin hektarlık dev bir saha olarak kaydedildi; muhammen bedeli 1 milyon 581 bin TL ve geçici teminatı 47 bin 455 TL olarak açıklandı.

Yatırımcılar için şeffaf bir süreç sağlayan açık teklif yönteminin yanı sıra, ihale şartname belgeleri ilgililere yönelik olarak Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilecek. Bu belgeler, başvuru koşulları ve saha özel koşullarına ilişkin ayrıntıları içeriyor.

Valiliğin adımı, bölgedeki jeotermal potansiyelin özel sektör yatırımıyla değerlendirilmesini amaçlıyor; ihaleye katılacak firmalar tekliflerini ve teknik değerlendirmelerini bu çerçevede hazırlayacaklar.

ERZURUM VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI, AŞKALE VE PASİNLER İLÇELERİNDE YER ALAN İKİ ÖNEMLİ JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASINI AÇIK TEKLİF USULÜYLE İHALEYE ÇIKARIYOR.