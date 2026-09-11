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Kuzeydoğu'nun yatırım rotası: Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta fizibiliteyle büyüme

KUDAKA'nın 2022-2026 fizibilite programıyla Erzurum, Erzincan ve Bayburt’ta 33 projeye toplam 38 milyon TL'den fazla destek sağlandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kuzeydoğu'nun yatırım rotası: Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta fizibiliteyle büyüme

KUDAKA'nın fizibilite desteği bölge yatırımlarını şekillendiriyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) yaptığı açıklamada; Erzurum, Erzincan ve Bayburt’un kalkınma sürecinde sürdürülebilir ve yüksek katma değerli yatırımların önünün açıldığına dikkat çekti. Kurum, bölgede yapılacak yatırımların doğru temellere oturtulması için fizibilite çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

programın kapsamı ve veriler:

KUDAKA bildirisine göre 2022 - 2026 (Haziran) döneminde Fizibilite Destek Programı kapsamında; 33 projeye destek sağladık. 38 milyon TL’den fazla bütçe hacmine ulaştık. Bu destekler, yatırım kararlarının sağlıklı verilerle alınmasına olanak tanıdı.

odak alanlar ve hedeflenen sonuçlar:

Ajansın açıkladığı odak alanlar arasında Sanayi ve Üretim Altyapısı, Turizm, Tarım ve Gıda, Yenilenebilir Enerji ve Çevre, Lojistik ve Kentsel Hizmetler yer alıyor. KUDAKA, bu alanlarda üretilen fizibilitelerin yatırım kararlarına zemin hazırladığını belirtti.

Kurum açıklamasında, "Güçlü fizibilite, doğru yatırım, sürdürülebilir kalkınma. Yatırım kararlarına ışık tutan veriye dayalı fizibilite çalışmalarıyla bölgemizin potansiyelini ortaya koyuyor, kaynakların etkin ve doğru kullanılmasına katkı sağlıyoruz" ifadeleriyle hedeflenen etkiyi özetledi.

Sonuç olarak KUDAKA'nın sağlamayı sürdürdüğü fizibilite desteği, Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta yatırım tercihlerini yönlendirirken bölgenin ekonomik potansiyelinin etkin şekilde değerlendirilmesine katkı sağlıyor.

UZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA) TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA; ERZURUM, ERZİNCAN VE...

UZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA) TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA; ERZURUM, ERZİNCAN VE BAYBURT’UN KALKINMA YOLCULUĞUNDA DOĞRU, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ AÇILDIĞI İFADE EDİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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