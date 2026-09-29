Dolar 48,9150 -0,15%
Euro 55,6324 -0,14%
Bist 12.426,84 -1,32%
Altın Gram 6.560,32 +0,07%
EUR/USD 1,1349 -0,20%
Brent Petrol 97,96 +0,13%
--°

Kuzeytepe'de çıkan ev yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Antakya Kuzeytepe Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü; can kaybı ve yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kuzeytepe'de çıkan ev yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Kuzeytepe Mahallesi'nde ev yangını

Hatay'ın Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Müdahale ve can kaybı bilgisi

Yangına müdahale eden ekiplerin hızlı çalışması sonucunda olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olayın ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Kısa süre içinde kontrol sağlanmasının ardından ekipler yangın alanında güvenlik ve soğutma önlemlerini sürdürdü.

ANTAKYA’DA ÇIKAN EV YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

ANTAKYA’DA ÇIKAN EV YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Burdur'da kız isteme töreninde havai fişek atan kişiye soruşturma açıldı
images

İstanbul'da 12 olayın bağlantısı çözüldü: eş zamanlı operasyonlarda 11 gözaltı
images

Elazığ-keban yolunda araç ağaca çarptı, 4 kişi yaralandı
images

Nusaybin'de itfaiye operasyonu: balkonda mahsur kalan iki kişi güvenli şekilde t...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Taç atışlarında üstünlük peşinde: Thomas Gronnemark Pendikspor’da

Burdur'da kız isteme töreninde havai fişek atan kişiye soruşturma açıldı

Sarıdanışment'te orman vasfını yitiren araziden köylülere kışlık odun desteği

Sanayi odasından savunmaya köprü kurma hamlesi: Baykar semineri Aydın'da yankı buldu

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan