Latmos'un milli park statüsü talebi yükseliyor

Latmos'un milli park statüsü talebi

Aydın'ın Söke ve Koçarlı ile Muğla'nın Milas ilçeleri arasında uzanan Latmos (Beşparmak) Dağları, sahip olduğu doğal ve kültürel değerler nedeniyle koruma altına alınması için gündemde. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, bölgenin milli park ilan edilmesinin önemine dikkat çekti.

doğal çeşitlilik ve tür kayıtları:

Latmos, Batı Menteşe Dağları'nın uzantısı olarak zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip. Bölgede yapılan sayımlarda 91 familyaya ait 296 cins, 388 tür, 79 alt tür ve 29 varyete tespit edildiği; ayrıca 16 endemik bitki türü bulunduğu bildirildi. Hayvan türleri açısından ise çalışmalarda 180 kuş, 22 sürüngen, 4 amfibi ve 20 memeli türü kayda geçti.

kültürel miras ve arkeolojik değerler:

Latmos'un kültürel değeri de doğa kadar yüksek. 1994 yılında Alman arkeolog Dr. Anneliese Peschlow tarafından keşfedilen kaya resimleri, insan figürleri ve aile yaşamını tasvir etmeleriyle öne çıkıyor. Bölge ayrıca antik taş yollar, Bizans dönemine ait kaleler, savunma yapıları, yerleşimler, manastırlar ve kaya freskleri gibi çok sayıda arkeolojik unsura ev sahipliği yapıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uzmanlarınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Kasım 2025'te Latmos'ta kapsamlı arazi incelemeleri ve sınır tespitleri gerçekleştirildi. EKODOSD, bu süreçlere fiili katkı sunduğunu belirtirken, yapılan değerlendirmelerin Latmos'un milli park statüsü açısından taşıdığı önemi ortaya koyduğunu vurguladı.

Sürücü, Latmos'ta devam eden tahribata dikkat çekerek milli park statüsünün "keyfi bir karar" değil, bölgenin doğası, kültürel varlıkları ve yerel halk için hayati önem taşıyan bir adım olduğunu ifade etti. Ayrıca çalışmaların sonuçlandırılmasını ve bölgenin etkin bir koruma statüsüne kavuşturulmasını talep etti.

EKODOSD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara tüm bakanlıkların, yerel yönetimlerin, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin destek vermesi gerektiğini belirterek Latmos'un korunması yönündeki çağrısını yineledi.

Latmos (Beşparmak) Dağları için milli park ilanı talebi, hem biyolojik çeşitliliğin hem de binlerce yıllık kültürel mirasın korunması açısından gündemdeki yerini koruyor.

AYDIN'IN SÖKE VE KOÇARLI İLÇELERİ İLE MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİ ARASINDA UZANAN LATMOS (BEŞPARMAK) DAĞLARI'NIN DOĞAL VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNE DİKKAT ÇEKEN EKODOSD BAŞKANI BAHATTİN SÜRÜCÜ, BÖLGENİN KORUNMASI İÇİN MİLLİ PARK İLAN EDİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU.