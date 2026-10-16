Liderler: AB yaptırımları hafifletme zamanı değil, desteği ve baskıyı artırma çağrısı

Liderler Brüksel zirvesinde ortak mesaj verdi

Costa'nın ana mesajı:

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Rusya politikasında geri adım atılmayacağını net biçimde belirtti. Costa, Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesinin zamanı olmadığını ilan ederek, desteğin ve baskının artırılması gerektiğini ifade etti.

Costa, Ukrayna'ya verilen desteğin güçlü olmaya devam edeceğini söyledi ve bu hafta Ukrayna'nın AB katılım müzakerelerinde iki fasıl kümesinin daha açıldığını hatırlattı. Costa, sürecin sürdürülmesi gerektiğini ve Ukrayna'nın her zaman AB'ye güvenebileceğini vurguladı.

Von der Leyen ve Zelenskiy'nin öncelikleri:

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ukrayna Parlamentosu'na gerekli çalışmaları tamamladıkları için teşekkür etti ve hedefin yıl sonuna kadar kalan kümeleri de açarak üyelik için asıl reform çalışmalarına başlamak olduğunu belirtti. Toplantıda özellikle kış dönemindeki desteğin nasıl sağlanacağı gündeme alındı.

Von der Leyen, Rusya'nın enerji ve su altyapısına yönelik saldırılarına rağmen AB'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu söyledi ve üzerinde çalışılan 22. yaptırım paketi hakkında, Rusya savaşı durdurmadıkça hiçbir yaptırımı kaldırmayacağız şeklinde net bir taahhütte bulundu. Ayrıca bugün Ukrayna'nın bu yılki ve 2027'ye yönelik finansal ve askeri ihtiyaçlarının masaya yatırılacağı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, verilen destek için teşekkür ederek önceliğin enerji güvenliği olduğunu vurguladı. Zelenskiy, Rusya'nın savaşı sonlandırmaya hazır olduğuna dair işaret bulunmadığını belirterek kış destek paketi üzerinde çalışılması gerektiğini; bunun enerji, hava savunması ve finansmanı kapsadığını söyledi. Zelenskiy, son iki fasıl kümesini yıl sonuna kadar açmak için çaba göstereceklerini ekledi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, "Rusya'ya yönelik yaptırımları hafifletmenin zamanı değil. Şimdi desteğimizi ve baskımızı artırma zamanı" dedi.