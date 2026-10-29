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Liseli mucitlerin robotları Yıldız’da üç günlük rekabete çıkıyor

Yıldız Robot Ligi Off-Season, 30 Ekim–1 Kasım 2026'da YTÜ Davutpaşa Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak; 32 lise takımı FRC 2026 formatında yarışacak.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Liseli mucitlerin robotları Yıldız’da üç günlük rekabete çıkıyor

yıldız off-season lise takımlarını davet ediyor

Yıldız Robot Ligi Yıldız Off-Season, lise düzeyindeki robotik takımlarını bir araya getiriyor. Etkinlik 30-31 Ekim ve 1 Kasım 2026 tarihlerinde YTÜ Davutpaşa Kampüsü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek. Organizasyon, YTÜ Yıldız Teknopark, Endüstriyel Tasarım Prototipleme Merkezi (ETP) ve Intechne Teknoloji iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

tasarımdan yarışma sahasına:

Aylar süren tasarım ve üretim çalışmaları, üç gün sürecek bir mühendislik sınavına dönüşecek. Lise düzeyindeki öğrenciler, FIRST Robotics Competition (FRC) 2026 sezonu formatında geliştirdikleri robotlarla parkurdaki görevleri tamamlamak için mücadele edecekler. Yarıstaki başarıda yalnızca robotların teknik performansı değil, aynı zamanda stratejik kararlar, koordinasyon ve takım çalışması da belirleyici olacak.

başvurular ve kontenjan:

Saha desteğini FIRST partneri Fikret Yüksel Vakfı'nın sağlayacağı turnuva için takım başvuruları başladı. Etkinliğin kontenjanı 32 takım ile sınırlı; katılmak isteyen takımlar başvuru formunu eksiksiz doldurarak katılım taleplerini iletebilecek. Organizasyon, rekabetin yanı sıra takımlar arasında deneyim paylaşımına da alan açarak birlikte öğrenme ve üretme kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor.

YILDIZ ROBOT LİGİ YILDIZ OFF-SEASON, LİSE DÜZEYİNDEKİ ROBOTİK TAKIMLARINI BİR ARAYA...

YILDIZ ROBOT LİGİ YILDIZ OFF-SEASON, LİSE DÜZEYİNDEKİ ROBOTİK TAKIMLARINI BİR ARAYA GETİRECEK.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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