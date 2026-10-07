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Liseliler hayallerini kitaba dönüştürdü: Bağcılar Kitap Fuarı'nda genç kalemler

Bağcılar Belediyesi'nin Genç Kalemler Atölyesi'ni tamamlayan 60 lise öğrencisi, üç kitap çıkarıp Bağcılar Kitap Fuarı'nda okurlarına tanıttı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Liseliler hayallerini kitaba dönüştürdü: Bağcılar Kitap Fuarı'nda genç kalemler

Liseliler hayallerini kitaba dönüştürdü: Bağcılar Kitap Fuarı'nda genç kalemler

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği Genç Kalemler Atölyesi kursunu tamamlayan lise öğrencileri, Bağcılar Kitap Fuarı'nda eserlerini okurlarla buluşturdu. Öğrencilerin çıkardığı "Genç Kalemler Bizim Öykülerimiz 8" ve "Genç Kalemler Bizim Şiirlerimiz 2 ve 3" kitapları fuarda sergilendi.

Eğitim süreci ve katılımcılar:

Program kapsamında edebiyata meraklı lise öğrencileri 8 hafta süren bir eğitim programına alındı. Alanında uzman isimlerin yürüttüğü eğitimlerde toplam 60 öğrenci yazarlık üzerine çalışmalar yaptı ve atölye etkinlikleri boyunca öykü ile şiir üretimine odaklandı.

Kitap lansmanı ve tebrikler:

Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen Bağcılar Kitap Fuarı'nda (BKF) öğrenciler kitaplarından parçalar okudu ve izleyicilerden yoğun alkış aldı. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız törende, "Gençlere önem veren ve ufkunu açan belediye olarak, onları üniversite eğitimi öncesinde başarılarının somut bir örneği olarak kitaplarıyla ilk defa buluşturmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Projede emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idarecilerine şükranlarımı sunuyor, öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Proje, gençlerin erken yaşta üretime katılmasını sağlayan bir çalışma olarak öne çıktı; katılımcılar elde ettikleri yayın deneyimiyle edebiyat yolculuklarına güçlü bir başlangıç yaptı.

BAĞCILAR BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ &quot;GENÇ KALEMLER ATÖLYESİ&quot; KURSUNU TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLER...

BAĞCILAR BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ "GENÇ KALEMLER ATÖLYESİ" KURSUNU TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLER, BAĞCILAR KİTAP FUARI’NDA HAYALLERİNE KAVUŞTU. ÖĞRENCİLERİN ÇIKARDIĞI "GENÇ KALEMLER BİZİM ÖYKÜLERİMİZ 8" VE "GENÇ KALEMLER BİZİM ŞİİRLERİMİZ 2 VE 3"KİTAPLARI BAĞCILAR KİTAP FUARI'NDA SERGİLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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