Lüks aracını bırakıp çalılıklara kaçan sürücü uyurken bulundu

Lüks otomobili bırakıp çalılıklara kaçan sürücü uyurken bulundu:

Bursa'da trafik denetimi yapan ekipleri gören sürücü, park halindeki lüks spor otomobilini geri vitese takıp hızla uzaklaştı. Trafik ekipleri kısa süreli takip sonucunda 16 AIA plakalı aracı park halinde buldu; sürücünün çalılık alana kaçtığı değerlendirildi.

Arama ve bulunma anı:

Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde yapılan yaklaşık 10 dakikalık arama sonunda ekipler, çalılıkta uyuyan sürücüyü tespit etti. Uyandırılan sürücü Kaya Ali A., polislerin "Ne yapıyorsun burada" sorusuna "Uyuyordum ya, horladım mı" şeklinde yanıt verdi. Olay yerinde yoldan geçenlere karışık ifadeler kullanıp polislerle sohbet eden sürücü, alkolmetreyi reddettiğini söyleyerek bir anda koşup yaya olarak kaçtı.

Yaptırımlar ve önceki ihlaller:

Olay sonrası sürücüye idari işlem uygulandı; araca yönelik işlemler kapsamında 60 gün süreyle men kararı verilip otomobil otoparka çekildi. Sürücüye 550 bin lira idari para cezası kesildi. Sanayide motor ustası olduğu belirtilen şahsın daha önce de iki kez yakalandığı ve ehliyetine el konulduğu, alkolmetreyi üflemediği için ek ceza nedeniyle ehliyetinin 2042 yılına kadar geri alınacağı bildirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda kurdukları kontrollerle sürücülerin alkol ve trafik kurallarına uymasını sağlamaya devam ediyor.

ARAMA SONRASI SÜRÜCÜ UYURKEN BULUNDU.