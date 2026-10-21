Maarif modeli Bayburt uygulamaları çalıştayda değerlendirildi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Bayburt'taki uygulamalarına ilişkin değerlendirme çalıştayı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bayburt Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Çalıştay, eğitim yaklaşımlarının okul düzeyinde nasıl uygulandığını ve sürece dair çözüm önerilerini ortaya koymayı hedefledi.

Çalıştayın katılımcı profili ve işleyişi:

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve çeşitli düzeylerden eğitimciler katıldı. Katılımcılar, eğitim uygulamalarını somutlaştırmak ve uygulamadaki aksaklıklara yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacıyla 8 ayrı grupta bir araya geldi.

Grupların odaklandığı başlıklar:

Çalışma grupları; temel eğitim 1. sınıf, temel eğitim 2. sınıf, temel eğitim sözel dersler, temel eğitim sayısal dersler, ortaöğretim sözel dersler, ortaöğretim sayısal dersler, ortaöğretim din eğitimi ile ortaöğretim mesleki ve teknik eğitim başlıklarında bir dizi çalışma yürüttü. Her grup, ilgili düzey ve derslerde uygulama örneklerini tartışıp, eğitim sürecini iyileştirecek öneriler sundu.

Sonuçlar ve teşekkürler:

Çalıştayın sonuç bölümünde ortaya çıkan öneriler eğitim uygulamalarının yerel ihtiyaçlarla uyumunu güçlendirmeye yönelik somut adımlar içerecek şekilde değerlendirildi. Etkinliğe katkı sunan eğitimcilere, Ömer Faruk Kahraman tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi ve sürecin devamlılığı için kurumlar arası koordinasyonun sürdürüleceği vurgulandı.

MAARİF MODELİ’NİN BAYBURT’TAKİ UYGULAMALARI ÇALIŞTAYDA ELE ALINDI