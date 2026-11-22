Kütahya'da maarif modelinin sahadaki uygulaması

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli sayesinde eğitimde belirgin bir dönüşüm yaşandığını ve modelin uluslararası değerlendirmelerde Türkiye’nin başarı grafiğine katkı sunduğunu açıkladı. Yılmaz, modelin bu yıl 5, 6, 7, 9, 10 ve 11inci sınıflarda ile meslek liselerinde uygulandığını ve okul yöneticileriyle yapılan toplantılarda Milli Eğitim Bakanlığı çalışmalarıyla sahadaki uygulamaların paylaşıldığını söyledi.

Yılmaz, uygulamaların takip edildiğini ve gerektiğinde denetimlerin yapıldığını vurgulayarak, okul müdürleri ve öğretmenlerin modeli sınıflarda etkin biçimde uygulamasının önemine dikkat çekti.

Sınav sonuçları ve öğrenme odakları:

Yılmaz, PISA sonuçlarında OECD ülkeleri arasında Türkiye’nin elde ettiği ilerlemenin altında öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin yattığını belirtti. Modelin çocukları okuma alışkanlığı kazanmaya yönlendirdiğini, fen, matematik ve Türkçe okuryazarlığında gelişime katkı sunduğunu ifade etti. Yılmaz, bu dönüşümü şöyle özetledi: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çocukları okuma alışkanlığı kazanmaya, fen, matematik ve Türkçe okuryazarlığı konusunda gelişmeye yöneltti."

Eskiden daha çok klasik soru kalıpları üzerinden ilerlenirken, bugün öğrencilerin okuduklarını anlayıp yorumlayarak sorunları çözebilme becerisi kazandığına işaret eden Yılmaz, PISA sonuçlarının bunun somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

Modelin uluslararası yansımaları ve yerli yaklaşım:

Yılmaz, modelin sadece iç başarıyla sınırlı kalmadığını, bazı ülkelerin de modelin dinamiklerini öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığıyla temas kurduğunu aktardı. Özellikle Almanya ve Finlandiya gibi ülkelerin ilgisinden söz etti ve modelin küresel eğitim gündeminde dikkat çektiğini belirtti.

Modelin, Türkiye’nin kendi kültür ve değerlerinden hareketle hazırlandığını vurgulayan Yılmaz, bu yaklaşımı "ithalattan ihracata geçtiğimiz bir model" olarak nitelendirdi ve PISA’da önümüzdeki yıllarda daha üst sıralara çıkılacağına inandığını dile getirdi.

43 Adım Projesi ve toplumsal katılım:

Kütahya’da geçen yıl başlatılan 43 Adım Projesi kapsamında çeşitli örnek çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Yılmaz, bazı projelerin Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarında ve dijital platformlarda paylaşıldığını aktardı. Proje içinde "Okulda Nezaket Hareketi", "Çocuklar İyilikte Yarışıyor" ve "Okuduğumu Yorumluyorum" gibi etkinliklerin yapıldığını belirtti.

Yılmaz, ailelerin de katıldığı okuma etkinliklerinin önemine değinerek, anne, baba ve çocukların birlikte kitap okuyup video hazırlamaları uygulamasının özellikle değerli olduğunu söyledi: "Burada önemli olan sadece kitabı okumak değil, okuduğunu yorumlayabilmek. Çocuğun anne ve babasıyla birlikte okudukları üzerine değerlendirme yapması bizim için çok kıymetliydi."

Yılmaz, hem okul içi uygulamaların hem de denetim mekanizmalarının öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesi amacıyla sürdürüldüğünü ifade etti.

KÜTAHYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUSTAFA YILMAZ (ORTADA) AÇIKLAMALARDA BULUNDU