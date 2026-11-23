Sarah Bailey İstanbul'da okurlarıyla bir araya geldi

Avustralyalı polisiye ve gerilim yazarı Sarah Bailey, The Kitap Yayınları'nın davetlisi olarak ilk kez Türkiye'ye gelerek İstanbul'da okurlarla buluştu. Yazar, Minoa Pera'da gerçekleşen etkinlikte kitaplarını imzaladı, okuların sorularını yanıtladı ve yazın sürecine dair gözlemlerini paylaştı. Bailey, polisiye kurgu üretirken karakter derinliğine ve gündelik hayatın soruşturma süreçlerini nasıl etkilediğine özellikle vurgu yaptı.

Etkinlikte buluşma:

Bailey'nin İstanbul programı The Kitap Yayınları tarafından düzenlendi ve etkinlik yoğun ilgi gördü. Okurlar, yazarı dinlemek için mekâna akın etti; yazar kitaplarını imzaladı ve romanlarındaki karakterlerin doğuşu, ilham kaynakları ve anlatı teknikleriyle ilgili soruları yanıtladı. Etkinlik sırasında Bailey, kitaplarının Türkiye'de okunmasının kendisi için taşıdığı anlamı dile getirerek, farklı kültürlerden gelen okurların eserleri nasıl karşıladığını öğrenmekten memnun olduğunu belirtti.

Karakter yaratımı ve ilham kaynakları:

Bailey, ilhamını gündemdeki haberlerden, yakın çevresiyle yaptığı konuşmalardan ve günlük yaşamdan aldığını anlattı. Karakter yaratımında Gemma Woodstock örneğini veren yazar, bir dedektifi yalnızca suç çözmekle sınırlı görmediğini, onun geçmişini, ilişkilerini, zaaflarını ve kişisel çatışmalarını da hikâyenin merkezine koyduğunu söyledi. Bailey, "Karakterlerin gerçek insanlara benzemesini seviyorum" diyerek, soruşturma sürecinde yaşananların karakterlerin hayatlarını durdurmadığını, aksine onların değişmesine ve kendi hakkında yeni şeyler keşfetmesine yol açtığını ifade etti.

Yazar, Türk okurlardan gelen mesajların kendisini duygulandırdığını ve kitaplarının başka bir coğrafyada okunmasının yazmanın beklenmedik ama değerli bir boyutu olduğunu vurguladı. Kendi sözcükleriyle, edebiyatın kültürel farklara rağmen ortak duyguları ve çatışmaları nasıl birleştirdiğini görmek onun için özel bir deneyim oldu.

Seri ve bağımsız romanlar arasında tercihler:

Bailey, Gemma Woodstock serisinde aynı karakterle uzun süre çalışmanın sunduğu avantajlara dikkat çekti; bir karakterin zaman içinde büyümesini izlemek ve derinleşen bir ses yakalamak yazmanın güzel yanlarından. Buna karşın, The Housemate gibi bağımsız romanlarda sıfırdan kurulan dünyaların verdiği özgürlüğün de ayrı bir cazibesi olduğunu belirtti. Yazar, seri yazmanın ve bağımsız eser üretmenin her birinin artı ve eksileri olduğunu, bu yüzden ikisini de sürdürmeyi planladığını söyledi.

İlk romanı The Dark Blue ile erken dönemde ödül kazanmasının, ikinci kitabı yazma sürecini nasıl etkilediğine dair soruyu Bailey, erken başarı sayesinde beklentileri zihninden çıkarabildiğini ancak yine de okur ilgisinden ötürü bir heyecanın ve gerilimin var olduğunu dile getirerek yanıtladı. Gemma'nın hikâyesinin devam etmesi gerektiğini hissetmesinin yazma motivasyonunu canlı tuttuğunu ekledi.

Gazetecilik tutkusu ve kültürler arası merak:

Bailey, bir dönem gazeteci olma arzusu taşıdığını ve bazı eserlerinde gazetecilik perspektifini işlemenin bu tutkuya yakın hissettirdiğini söyledi. Klick romanındaki Ollie Graves karakteri bağlamında gazetecilik ile polisiye yazarlık arasındaki paralelliklere değinen yazar, dünyayı anlamaya çalışma ve bulguları belgelemeye çalışma çabalarının iki meslek arasında ortak bir zeminde buluştuğunu kaydetti.

Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiğini yineleyen Bailey, Türk okurların eserleri hakkındaki görüşlerini, Avustralyalı okuyuculardan ne ölçüde farklılık gösterdiğini öğrenmek istediğini belirtti: "Türkiye’den insanların kitaplarım hakkında ne düşündüğünü bilmeyi o kadar çok istiyorum ki. Yeterince bilgi sahibi değilim. Türkiye hakkında daha çok şey bilmeliyim." Sosyal medyadan gelen yorumları takip ettiğini, karakterlerin hangi yönlerinin sevildiğini veya eleştirildiğini öğrenmenin kendisi için değerli olduğunu ekledi.

Program kapsamında Bailey ayrıca The Kitap Yayınları’nın düzenlediği Don Kişot İyi Edebiyat Ödülleri törenine katıldı; törende "Yetişkin Romanı" kategorisinde ödül alan Şener Şükrü Yiğitler ("Gökteada: Sonsuz Masal") ve "Çocuk Romanı" kategorisinde ödül kazanan Hilal Gürsu ("İzler Hep Bizi İzler") eserlerine ödüllerini takdim etti.

Bailey, İstanbul ziyaretinin ardından Türk okurlara teşekkür ederek, kitaplarını okuyan, yorumlayan ve paylaşan herkese minnet duyduğunu ifade etti ve okuma eyleminin insanlar arasındaki bağları güçlendiren yönüne dikkat çekti: "Kitapları okumamış olanların da onları okuyup gerçekten keyif almalarını ve düşüncelerini paylaşmalarını umuyorum."

SARAH BAİLEY