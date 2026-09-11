Maç saati değişti: Kayseri Kadın FK ile Amed 17.30'da başlayacak

Maç saati değişikliği açıklandı

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında karşılaşacak olan Kayseri Kadın FK ile Amed Sportif Faaliyetler randevusunun başlama saati güncellendi. Karşılaşma, 12 Eylül Cumartesi günü Sümer Stadı'nda oynanacak.

Yeni başlama saati:

Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu tarafından maçın 17.00 olarak ilan edildiği bildirilmişti. Yapılan son düzenlemeyle karşılaşmanın yeni başlama saati 17.30 olarak açıklandı ve program buna göre güncellendi.

Maçın ligdeki önemi:

3. hafta karşılaşması, hem puan cetvelinde yukarı tırmanmak isteyen takımlar hem de sezon hedefleri açısından belirleyici olabilecek nitelikte. Karşılaşmanın yeni saati, hem takımların hazırlık düzenini hem de taraftar organizasyonlarını etkileyebilecek bir değişiklik olarak öne çıkıyor.

KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ’NİN 3. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER İLE KARŞILAŞACAK KAYSERİ KADIN FK’NIN MAÇ SAATİ DEĞİŞTİ.