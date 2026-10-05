Maçka T2 tünelinde yarış iddiası: otomobil mikser tekerine çarpıp alev aldı, bir kişi yaşamını yitirdi

Kaza ve müdahale:

Trabzon'un Maçka ilçesi Kiremitli Mahallesi sınırlarında bulunan T2 Tüneli içinde bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane istikametine doğru tünelde ilerleyen iki otomobilin yarıştığı belirtildi. Bu araçlardan biri, önünde giden beton mikserinin tekerine çarptıktan sonra takla atarak alev aldı.

Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri yangını söndürme ve kurtarma çalışmasına başladı. İtfaiye müdahalesi ile araç yangını söndürüldü ancak içerideki bir kişinin yanmış halde olduğu tespit edildi; olay yerinde yapılan çalışmaların ardından şahsın hayatını kaybettiği bildirildi.

Trafik etkileri ve müdahale detayları:

Kaza nedeniyle Trabzon'dan Gümüşhane yönüne ulaşım durdu ve tünelde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan diğer otomobilin olay yerinden hızla ayrıldığı, beton mikseri sürücüsü Y.B. (36)'nin ise dumandan etkilendiği için ambulansla hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından araç yangını söndürülürken, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yetkililer kazayla ilgili incelemenin devam ettiğini açıkladı.

Jandarma ekipleri, tüneldeki kaza hattında delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmasını yürütüyor; trafik akışının normale dönmesini sağlamak için gerekli düzenlemeler yapıldı.

TRABZON’UN MAÇKA İLÇESİNDE BULUNAN T2 TÜNELİ İÇİNDE ÖĞLE SAATLERİNDE YARIŞ YAPAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ ÖNÜNDE GİDEN BETON MİKSERİNİN TEKERİNE ÇARPTIKTAN SONRA TAKLA ATTI. KAZA SONRASI OTOMOBİL AELV ALIRKEN, OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ.