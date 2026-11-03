Yeşil Bodrum mandalini Miami'ye taşıyor

Bodrum'dan Miami'ye mandalin köprüsü

Muğla’nın Bodrum ilçesinin kendine özgü aroması ve kokusuyla bilinen yeşil Bodrum mandalini, ilk kez Amerika pazarına gönderildi. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Bodrum Belediye AŞ iş birliğiyle yürütülen çalışmalar, mandalininin endüstriyel pazara kazandırılması amacıyla yurtdışı bağlantılarını güçlendiriyor.

hasat sonrası işleme ve ulaşım:

Hasat sonrasında aroma kaybını önlemek için mandalinler, Muğla Bayır’daki Taze Sıkma Meyve Suları tesisinde soğuk proseste sıkıldı. Katkısız olarak dondurulan ürünler, deniz yoluyla donuk zincir halinde Amerika’ya gönderildi. Bu işlem, mandalin aromalarının korunmasını sağlayarak ürünün içecek ve kokteyl karışımlarında kullanılmasına olanak tanıyor.

pazar hedefleri ve yerel üretime etkisi:

Miami merkezli içecek sektöründe faaliyet gösteren Türk firması Drink Salmakis, Bodrum’dan ilk alımı gerçekleştiren şirket oldu. Ürünün Amerika’daki tüketicilerle buluşturulması planlanıyor; böylece Bodrum adıyla uluslararası pazara açılma hedefleniyor. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı, Ziraat Mühendisi Ercan Pehlivan bu yolculuğun yalnızca bir ürün ihracatı olmadığını, aynı zamanda üreticinin emeğinin ve Bodrum’un tarımsal mirasının dünyaya tanıtılması anlamına geldiğini vurguladı.

Atılan bu adımla yerel üretimin desteklenmesi, mandalin bahçelerinin korunması ve yeni ticari iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Belediye ve ilgili kurumlar, yeşil Bodrum mandalininin katma değerini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini bildiriyor.

YEŞİL BODRUM MANDALİNİ ROTASINI AMERİKA’YA ÇEVİRDİ