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Mahallede hareket başladı: Yüksekova'da sağlıklı yaşam buluşması

Yüksekova'da 'Mahallemde Hareket Var' etkinliği Yeni Mahalle spor salonunda düzenlendi; uzman rehberliğinde vatandaşlar egzersizle sağlıklı yaşamı benimsedi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Serkan Varol

Mahallede hareket başladı: Yüksekova'da sağlıklı yaşam buluşması

Mahallede hareket ve sağlık bilinci

Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Yüksekova Devlet Hastanesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Mahallemde Hareket Var' projesi, Yeni Mahalle'deki Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı spor salonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, bölge sakinlerinin fiziksel aktiviteye yönlendirilmesi ve sağlıklı beslenme bilincinin artırılması amacıyla düzenlendi.

Etkinlikte neler yapıldı:

Uzman sağlık personelinin rehberliğinde düzenlenen programda katılımcılar, çeşitli egzersiz ve hareket çalışmalarına katıldı. Dinç ve enerjik bir gün geçirilmesi hedefiyle planlanan uygulamalar, farklı yaş gruplarından gelen vatandaşların rahatça katılabileceği düzeyde gerçekleştirildi.

Geleceğe dönük adımlar:

Yetkililer, sağlıklı bir geleceğe adım atmak ve toplumda hareketli yaşam alışkanlığı kazandırmak amacıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Programa katılan tüm vatandaşlara teşekkür edildi ve benzer buluşmaların tekrarlanacağı duyuruldu.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE, SAĞLIKLI YAŞAM BİLİNCİNİ ARTIRMAK VE VATANDAŞLARI FİZİKSEL...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE, SAĞLIKLI YAŞAM BİLİNCİNİ ARTIRMAK VE VATANDAŞLARI FİZİKSEL AKTİVİTEYE TEŞVİK ETMEK AMACIYLA "MAHALLEMDE HAREKET VAR" PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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