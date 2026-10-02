Mahallede hareket başladı: Yüksekova'da sağlıklı yaşam buluşması

Mahallede hareket ve sağlık bilinci

Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Yüksekova Devlet Hastanesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Mahallemde Hareket Var' projesi, Yeni Mahalle'deki Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı spor salonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, bölge sakinlerinin fiziksel aktiviteye yönlendirilmesi ve sağlıklı beslenme bilincinin artırılması amacıyla düzenlendi.

Etkinlikte neler yapıldı:

Uzman sağlık personelinin rehberliğinde düzenlenen programda katılımcılar, çeşitli egzersiz ve hareket çalışmalarına katıldı. Dinç ve enerjik bir gün geçirilmesi hedefiyle planlanan uygulamalar, farklı yaş gruplarından gelen vatandaşların rahatça katılabileceği düzeyde gerçekleştirildi.

Geleceğe dönük adımlar:

Yetkililer, sağlıklı bir geleceğe adım atmak ve toplumda hareketli yaşam alışkanlığı kazandırmak amacıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Programa katılan tüm vatandaşlara teşekkür edildi ve benzer buluşmaların tekrarlanacağı duyuruldu.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE, SAĞLIKLI YAŞAM BİLİNCİNİ ARTIRMAK VE VATANDAŞLARI FİZİKSEL AKTİVİTEYE TEŞVİK ETMEK AMACIYLA "MAHALLEMDE HAREKET VAR" PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ.